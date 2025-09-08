¿Cuándo cae el pago de Jóvenes Construyendo el Futuro? La fecha oficial y lo que debes saber

El 1 de septiembre 2025, miles de mexicanos comenzaron su capacitación en Jóvenes Construyendo el Futuro 2025, un programa social, que brinda la oportunidad de abrirse paso en el ámbito laboral de México.

Para aplicar al programa y recibir el apoyo económico mensual, es importante tener entre 18 a 29 años de edad, además de no trabajar o estudiar.

La fecha oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro

¡Marca la fecha en el calendario! Los mexicanos registrados en Jóvenes Construyendo el Futuro reciben un apoyo económico de 8 mil 480 pesos al mes, pero ¿cuándo cae el pago de septiembre 2025?

El próximo pago para los jóvenes será el domingo 28 de septiembre 2025, por lo que en esta fecha podrían verse reflejados.

¿Qué hacer si no se refleja el pago de Jóvenes Construyendo el Futuro?

¿No te cayó el pago? Si no ves reflejado el apoyo económico mensual del programa, lo primero que debes hacer es revisar la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro 2025 para verificar su hay notificaciones o avisos sobre el estado de pago.

En caso de no encontrar este tipo de información, acude a tu centro de trabajo o contacta al programa para resolver tus dudas, puedes hacerlo a través de este número telefónico: 800 841 2020.

¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta del Bienestar?

¡Toma nota! Para consultar el saldo de tu Tarjeta del Bienestar, puedes hacerlo a través de la aplicación movil de este mismo banco; sigue estos pasos:



Descarga la aplicación del Banco del Bienestar

Ingresa tu número de celular

Coloca los 16 números de tu tarjeta y tu NIP

Crea una contraseña segura, y ¡listo!

Una vez que inicies la sesión, puedes revisar el saldo de la tarjeta, así como los movimientos bancarios recientes que hayas realizado. Recuerda no compartir las contraseñas o datos con personas extrañas.

Por otro lado, puedes checar cuánto dinero tienes a través de la línea telefónica, y para hacerlo, solo debes comunicarte al siguiente número: 800-900-2000, o puedes acudir a cualquier cajero automático del Banco del Bienestar.