¡Córrele a llenar el tanque! Así quedó el precio de la gasolina hoy 25 de octubre
Este 25 de octubre, el precio de la gasolina México muestra variaciones clave. Aquí, las cifras exactas por estado pueden marcar la diferencia en tu economía.
Antes de salir a carretera o moverte por la ciudad, revisa el precio de la gasolina, ya que presentan ligeras variaciones este 25 de octubre y comparar costos del combustible es la mejor estrategia de ahorro.
Para que tomes las mejores decisiones y tu dinero rinda más, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta la guía actualizada con los precios promedio en el país, según los datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
¿Cuál es el precio promedio de gasolina en México hoy 25 de octubre de 2025?
- Gasolina Regular precio por litro: $23.41 pesos
- Gasolina Premium precio por litro: $25.82 pesos
- Diésel precio por litro: $26.16 pesos
Precio del gas natural vehicular hoy sábado 25 de octubre de 2025
- Mínimo por litro: $10.99 pesos
- Promedio por litro: $12.58 pesos
- Máximo por litro: $14.49 pesos
¿Cuál es el precio de gasolina en CDMX hoy 25 de octubre de 2025?
- Gasolina Regular precio por litro: $23.52 pesos
- Gasolina Premium precio por litro: $25.71 pesos
- Diésel precio por litro: $25.80 pesos
Precio promedio de gasolina en Edomex hoy sábado 25 de octubre
- Gasolina Regular precio por litro: $23.66 pesos
- Gasolina Premium precio por litro: $25.42 pesos
- Diésel precio por litro: $25.85 pesos
¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 25 de octubre?
- Gasolina Regular precio por litro: $23.85 pesos
- Gasolina Premium precio por litro: $26.32 pesos
- Diésel precio por litro: $26.14 pesos
¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 25 de octubre?
- Gasolina Regular precio por litro: $23.34 pesos
- Gasolina Premium precio por litro: $27.06 pesos
- Diésel precio por litro: $25.70 pesos
¿Dónde cargar gasolina hoy para ahorrar más?
Antes de iniciar tu viaje de fin de semana, vale la pena buscar la mejor opción. La diferencia de precios puede ser de varios pesos por litro.
Este sábado, la gasolina regular más económica se reporta en la frontera, en Estado de México, con un costo de $25.32 pesos por litro. En el extremo opuesto, la premium más cara se localiza en Guadalajara, Jalisco, donde el litro puede superar los $26.32 pesos.