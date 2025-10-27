¿A cuánto está el dólar en México HOY? Así amanece el tipo de cambio para la última semana de octubre 2025

¡Se toma un respiro! El precio del dólar estadounidense comenzó la jornada de este 27 de octubre 2025 registrando una baja en su valor.

Fuerza Informativa Azteca te comparte el tipo de cambio en México para el último lunes de octubre.

Precio del dólar en México hoy 27 de octubre 2025

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 16.40 pesos la compra y se vende en $18.85 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en la apertura de la última semana de septiembre.

La baja del dólar se debe a que los inversionistas están a la espera de un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China; se preparan para una semana llena de reuniones de bancos centrales.

¿A cuánto está el dólar en Tijuana hoy 27 de octubre 2025?

El precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en $18.05 pesos la venta . Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense hoy 27 de octubre 2025 en México

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $11.45 pesos la compra y se vende en $13.95 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

¿Vas a cambiar dinero? Si estás interesado en esto, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco está abierto de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 27 de octubre 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este lunes 29 de septiembre del 2025 en 115 mil 135 dólares por unidad, registrando un aumento del 0.50% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 2 millones 119 mil 156 pesos por unidad.

Valor del Bitcoin hoy en México|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 27 de octubre 2025?

El precio del petróleo registró una caída más de un 1% más temprano en la sesión, presionados por el escepticismo de que un marco de acuerdo comercial entre Estados Unidos y China impulse inmediatamente la demanda de petróleo y después de que el ministro del Petróleo de Irak confirmó que un incendio en un campo petrolífero no había afectado las exportaciones petroleras del miembro de la OPEP.

