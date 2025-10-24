Precio del dólar HOY 24 de octubre: Peso cierra fuerte; ¿momento de comprar?

El peso mexicano cierra la semana con broche de oro, apreciándose con fuerza frente al dólar. Este viernes 24 de octubre, el billete verde se debilita en todo el mundo después de que los datos de inflación en Estados Unidos fueran más bajos de lo esperado, lo que ha impactado en el precio.

¿Qué significa esto? Que los mercados ven muy probable que la Reserva Federal (FED) recorte sus tasas de interés la próxima semana, lo que le resta atractivo al dólar. Además, el peso se ve impulsado por los espectaculares precios del petróleo, que se dispararon más de un 5% el día de ayer por sanciones a Rusia.

Precio del dólar hoy viernes 24 de octubre de 2025 en Banco Azteca

En este escenario positivo para el peso, Banco Azteca mantiene las mejores tasas. El precio del dólar en ventanilla se ubica este viernes en $17.10 pesos a la compra y se vende en $18.94 pesos.

Recuerda que puedes realizar tus operaciones en su amplio horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, de lunes a domingo.

Precio del dólar hoy viernes 24 de octubre de 2025 en Banco Azteca

¿Cuál es el precio del Euro y Dólar Canadiense?

En la misma institución, el Euro se cotiza hoy en $20.65 pesos a la compra y $22.90 pesos a la venta; mientras que el Dólar Canadiense se encuentra en $11.40 pesos a la compra y $13.70 pesos a la venta.

Precio de la Plata Libertad hoy 24 de octubre

Para los inversionistas en metales, la onza de Plata Libertad tiene un valor hoy de $918.00 pesos a la compra y $1,018.00 pesos a la venta en ventanillas bancarias.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 24 de octubre?

La debilidad del dólar impulsa a los activos de riesgo. El precio del Bitcoin avanza este viernes y se cotiza alrededor de los 110 mil 487 dólares, equivalentes a aproximadamente 2 millones 30 mil 286 pesos mexicanos.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 24 de octubre? | Google

¿Cuál es el precio del petróleo este viernes 24 de octubre?

Los precios del petróleo inician la sesión de este viernes con calma, pero mantienen las espectaculares ganancias de ayer, que alcanzaron máximos de dos semanas después de que Washington impusiera sanciones a las principales empresas rusas.

