Precio de la gasolina hoy 24 de octubre: Esto te cuesta llenar el tanque para el fin de semana

Llegó el viernes, el día clave para planificar los gastos del fin de semana. Antes de salir a carretera o moverte por la ciudad, es fundamental revisar el precio de los combustibles, ya que presentan ligeras variaciones este 24 de octubre y comparar costos de la gasolina es la mejor estrategia de ahorro.

Para que tomes las mejores decisiones y tu dinero rinda más, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta la guía actualizada con los precios promedio en el país, según los datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio promedio de gasolina en México hoy 24 de octubre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.49 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.88 pesos

Diésel precio por litro: $26.15 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy viernes 24 de octubre de 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

Promedio por litro: $12.58 pesos

Máximo por litro: $14.49 pesos

¿Cuál es el precio de gasolina en CDMX hoy 24 de octubre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.50 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.70 pesos

Diésel precio por litro: $25.80 pesos

Precio de la gasolina en CDMX es diferente debido a sus traslados|PEXELS

Precio promedio de gasolina en Edomex hoy viernes 24 de octubre

Gasolina Regular precio por litro: $23.66 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.42 pesos

Diésel precio por litro: $25.85 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 24 de octubre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.85 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $26.35 pesos

Diésel precio por litro: $26.14 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 24 de octubre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.51 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $27.15 pesos

Diésel precio por litro: $25.80 pesos

¿Dónde cargar gasolina hoy para ahorrar más?

Antes de iniciar tu viaje de fin de semana, vale la pena buscar la mejor opción. La diferencia de precios puede ser de varios pesos por litro.

Este viernes, la gasolina regular más económica se reporta en la frontera, en Matamoros, Tamaulipas, con un costo de $21.40 pesos por litro. En el extremo opuesto, la premium más cara se localiza en Guadalajara, Jalisco, donde el litro puede superar los $28.15 pesos.