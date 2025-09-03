¿Estás en Jóvenes Construyendo el Futuro? Conoce las fechas para recoger tu tarjeta; requisitos clave

El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro anunció las nuevas fechas para entregar las tarjetas a las y los beneficiaros, pero ¿cuándo será y quienes la recibirán?

Los mexicanos inscritos al programa reciben un apoyo económico de $8 mil 480 pesos al mes, equivalente a un salario mínimo mensual.

¿Cuándo será la entrega de tarjetas para Jóvenes Construyendo el Futuro?

¡Atención, beneficiarios! Jóvenes Construyendo el Futuro comenzará con la entrega de tarjetas del 2 al 9 de septiembre 2025 para las personas que iniciaron su capacitación el pasado 1 de septiembre 2025.

Los beneficiarios podrán consultar el lugar y la hora de entrega en sus respectivos perfiles dentro de la plataforma del programa.

Requisitos para obtener la tarjeta de Jóvenes Construyendo el Futuro

¿Los tienes todos? La Secretaría Bienestar informó que para recibir tu Tarjeta del Bienestar, es necesario presentar una identificación oficial como:



INE

Pasaporte

Una vez activada la tarjeta, las y los beneficiarios podrán utilizarla con normalidad en los establecimientos que le acepten como medio de pago, además de realizar retiros en efectivo.

¿En qué fechas se abrirá el registro para Jóvenes Construyendo el Futuro?

¡Anótalo en el calendario! A través de redes sociales, la Secretaría del Bienestar se compartieron las últimas dos fechas para registrarse en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2025, ¿cuáles son?



Octubre

Diciembre

Si estás interesada o interesado en inscribirte, es importante estar atentos a las redes sociales de este programa.

Recuerda que para formar parte de Jóvenes Construyendo el Futuro 2025, debes tener entre 18 y 29 años de edad, no estar estudiando o trabajar; pueden participar todos los niveles educativos.

Estos son los documentos que debes presentar si deseas inscribirte al programa:



Identificación oficial vigente; puede ser tu credencial de elector o pasaporte.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio; no debe ser mayor a tres meses.

¿Qué pasa si pierdo mi tarjeta de Jóvenes Construyendo el Futuro?

¡No entres en pánico! Si perdiste tu Tarjeta del Bienestar, es importante actuar rápido y seguir estos pasos:

