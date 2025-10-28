La Bolsa Mexicana se dispara; así cierra la BMV y el precio del dólar hoy 27 de octubre

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inició la semana con números positivos, extendiendo su racha de ganancias, mientras el peso mexicano se apreció frente al dólar impulsado por un ambiente de optimismo en los mercados. ¿Cómo cerró hoy Wall Street?

Peso mexicano se recupera, al igual que la BMV hoy 27 de octubre

El principal índice accionario de la BMV cerró en 61,860.3 puntos, con un avance de 1.17% (714.8 puntos), impulsado por la confianza de los inversionistas ante señales de menor tensión comercial entre Estados Unidos y China.

El tipo de cambio FIX se ubicó en 18.38 pesos por dólar, ligeramente por debajo de los 18.43 de la jornada anterior, reflejando la apreciación del peso mexicano.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 27 de octubre 2025?

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada del 27 de octubre de 2025 con alzas, alcanzando un récord intradiario, mientras los inversionistas están a la espera de un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.



S&P 500 subió 1.23%, para cerrar en 6,875.16 puntos.

Nasdaq Composite aumentó 1.86%, hasta las 22,637.46 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones incrementó 0.71%, hasta las 47, 544.59 unidades.

Precio del dólar en México hoy 27 de octubre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 27 de octubre 2025 en $16.14 pesos la compra y en $18.85 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 27 de octubre 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 27 de octubre de 2025, se ubica en 114 mil 780 dólares por unidad, registrando un aumento del 0.19% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 111 mil 626 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 27 de octubre 2025

El precio del petróleo registró una ligera baja debido a que los planes de la OPEP de aumentar la producción petrolera volvieron a superar las esperanzas de un acuerdo comercial marco entre Estados Unidos y China y las renovadas sanciones estadounidenses a Rusia.



Petróleo Brent - 65.62 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate - 61.31 dólares por el barril

El precio del petróleo Brent y West Texas Intermediate cayeron alrededor de un 1% en las primeras operaciones.