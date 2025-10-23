Peso mexicano se mantiene estable: ¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores hoy 23 de octubre?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 23 de octubre 2025, así como la cotización del precio del dólar y otros mercados mundiales.

Cierre Bolsa Mexicana de Valores hoy 23 de octubre 2025

En una segunda sesión consecutiva con resultados positivos, el principal índice accionario cerró en 61,511.95 puntos, lo que representa una ligera variación de 0.33%, equivalente a 203.75 unidades.

Cabe recordar que la semana comenzó con pérdidas; sin embargo, desde el miércoles y jueves el mercado ha mostrado signos leves de recuperación.

En cuanto al peso mexicano, logró mantenerse estable tras la caída registrada en la jornada anterior. De acuerdo con datos del Banco de México, el tipo de cambio cerró en 18.39 pesos por dólar al finalizar la sesión.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 23 de octubre 2025?

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada del 23 de octubre de 2025 con un aumento en sus cotizaciones debido a que los inversionistas esperan la confirmación de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, presidente de China.



S&P 500 subió 0.58%, para cerrar en 6, 738.44 puntos.

Nasdaq Composite aumentó 0.89%, hasta las 22,941.80 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones incrementó 0.31%, hasta las 46,734.61 unidades.

El aumento también se debe a que el contralor del estado de Nueva York afirmó que el año excepciona en la bolsa estadounidense podría impulsar la recaudación de impuestos.

Precio del dólar en México hoy 23 de octubre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 23 de octubre 2025 en $17.10 pesos la compra y en $18.94 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.05 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 23 de octubre 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 23 de octubre de 2025, se ubica en 110 mil 15 dólares por unidad, registrando un aumento del 2.24% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 23 mil 851 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 23 de octubre 2025

El precio del petróleo subió alrededor de un 5% el jueves a un máximo de dos semanas después de que Estados Unidos impuso sanciones a los principales proveedores rusos Rosneft (ROSN.MM)., abre una nueva pestañay Lukoil (LKOH.MM), abre una nueva pestañapor la guerra de Moscú en Ucrania , lo que llevó a las empresas energéticas de China y la India a considerar reducir las importaciones rusas.

