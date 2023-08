Herida abierta: Juan Valentín Martínez desapareció hace 3 años en Guanajuato

Herida abierta: Juan Valentín Martínez se sumo a la lista de desaparecidos en México el 18 de febrero de 2022 cuando sujetos armados lo levantaron cuando dormía en su casa en la colonia Los presidentes de Irapuato, Guanajuato.

La ficha de búsqueda fue publicada con sus señas particulares: tatuaje en el pecho, en las costillas, en el abdomen y en el brazo derecho. Pero en tres años su familia no ha recibio respuesta sobre su paradero.

Karla, su hermana, no ha parado de buscarlo; saca fuerzas pero ha perdido las esperanzas de encontrarlo con vida: “Lo único que te hace levantarte es el saber que alguien te está esperando bajo suelo. Y sé que mientras más pasa el tiempo, menos voy a encontrar de él y es algo que hace que me levanté todos los días, porque si él estuviera vivo ya me hubiera llamado”.

Fue en el 2021 cuando se formó la brigada independiente de búsqueda del Colectivo “Hasta encontrarte” en Irapuato. Karla se sumó a sus filas con la esperanza de encontrar a Juan Valentín: “Este grupo de mujeres, de madres, de hermanas, de hijas que tienen la misma desesperación que yo de salir a buscar a sus familiares, a pesar de que no sea nuestro familiar es una familia que va a descansar. Después de que una persona, un familiar desaparece, tu vida cambia por completo, ahora tienes que salir a las calles a gritar el nombre de una persona que anteriormente estaba ocupando una silla en tu casa y ahora la tienes vacía”.

El colectivo está integrado por 132 familias que buscan a más de 80 de los desaparecidos en México.

Desaparecidos en México ¿Cuántos hay en Guanajuato?

Cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, únicamente desde el 2012 a 2023 suman más de tres mil 600 personas desaparecidas o en estatus de no localizadas.

Esta cifra, consideran colectivos de búsqueda, debe de ser mucho mayor, por la cifra negra que existe. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en la entidad suman 2 mil 633 desaparecidos.

El colectivo “Hasta encontrarte” de Irapuato ha recuperado 179 cuerpos en fosas clandestinas.

¿Qué es el RNPDNO?

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) es una herramienta prevista en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGD), cuya administración y coordinación corresponde a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).

Antes de 2019 no se contaba con un registro sólido de personas desaparecidas y no localizadas; había información que contenía múltiples archivos con estructuras diferentes, los datos eran inconsistentes, existía multiplicidad de información, registros nulos y sin homologación de la información, además de duplicidad de los mismos. Dicho listado no contaba con los campos acorde con lo dispuesto por la LGD y no era interoperable entre las autoridades.

La base de datos del RNPDNO incluye los registros históricos contenidos en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), cuyas bases de datos fueron actualizadas por última ocasión por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 30 de abril de 2018. La CNB realizó la normalización de dicha información y fue utilizada para el nuevo Registro.