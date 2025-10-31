Madre ruega para hallar a su hija con autismo; Kimberlly Luna desapareció en Tamaulipas

La historia de Kimberlly Luna Montelongo, una joven de 19 años con condición del espectro autista (grado uno), ha causado gran conmoción en Reynosa, Tamaulipas, y en todo México. La joven desapareció el 25 de octubre luego de ser engañada por alguien que contactó con ella por internet.

De acuerdo con la información proporcionada por su familia, Kimberlly abordó un autobús de la línea Noreste Plus con destino a Monterrey, Nuevo León, a las 9:30 de la mañana. La última localización de su celular se registró en el municipio de García, donde las autoridades y sus padres continúan buscándola sin descanso.

Su madre, Viridiana Montelongo, ha utilizado las redes sociales para difundir su desaparición y exigir ayuda a las autoridades, incluyendo un llamado directo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que intervenga en el caso.

“Soy una madre desesperada" Viridiana Montelongo busca a su hija en Monterrey

Entre lágrimas y con la voz entrecortada, Viridiana compartió un video en vivo donde relató que su hija es tranquila, confiada y vulnerable, y que nunca saldría de casa sin ser manipulada.

“Soy una madre desesperada por su hija, mi niña no andaba nunca sola en la calle, ella no sabe discernir”, expresó. La madre también reveló que Kimberlly dejó una carta de despedida que, según ella, “no corresponde al lenguaje ni a la forma de expresarse de su hija”, lo que refuerza la hipótesis de manipulación.

El padre de Kimberlly, por su parte, ha recorrido calles, escuelas y terminales, buscando cualquier pista que los acerque a su hija. Sin embargo, la familia denuncia que en la Central de Autobuses de Monterrey les informaron que no hay cámaras de seguridad que puedan ayudar a rastrear su paradero.

“No tengo miedo, no le tengo miedo al gobierno ni a la gente mala. Si quieren venir por mí, aquí estoy, pero tráiganme a mi hija”, exigió Viridiana.

Desaparecidos en Tamaulipas

Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), de enero a la fecha suman 307 personas desaparecidas y no localizadas en Tamaulipas, de las cuales 42 son mujeres.

Estas cifras reflejan la crisis de desapariciones que enfrenta el estado y que mantiene en vilo a cientos de familias que, como la de Kimberlly, viven la angustia de no saber dónde están sus seres queridos.

Las autoridades exhortan a quien tenga datos útiles a comunicarse con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas o con la Comisión de Búsqueda, ya que cada minuto es crucial para localizarla.