Con solo 16 años, Gabriel sufre, por segunda vez, el desabasto de medicamentos en México

¡Una cruel realidad! Gabriel, un menor de 16 años, enfrenta, por segunda vez, las consecuencias del desabasto de medicamentos en México. En esta ocasión, la falta de fármacos le ayudaría a tratar las secuelas físicas y psicológicas que adquirió debido a la leucemia; sin embargo, la situación no ha sido favorable.

La historia de Gabriel, un pasado marcado por la leucemia y falta de medicamentos

La odisea comenzó a los 11 años, cuando Gabriel, en búsqueda de combatir la leucemia, se topó con pared, porque su tratamiento se vio afectado por la escasez de metotrexato, un medicamento esencial. Esta situación prolongó su enfermedad y le dejó secuelas físicas y psicológicas. Ahora, necesita dos medicamentos para tratar la depresión, pero no los encuentra en los hospitales públicos.

Su madre, Elizabeth Torres, explica que cuatro años de tratamiento le provocaron daños como una neuropatía, secuelas en el páncreas, en el hígado, en sus pulmones y psicológicamente, lo atiende un psiquiatra.

La lucha por acceder a medicamentos en México

El desabasto de medicamentos en México es un problema grave que afecta a miles de personas. En los primeros dos meses de 2024, el colectivo Cero Desabasto ha registrado 147 reportes, principalmente de medicamentos para enfermedades respiratorias, psiquiátricas, oncológicas y para diabetes.

Pero eso no sería todo porque Frida Romay, coordinadora de la organización, denuncia que han aparecido nuevas prácticas para dejar indefensos a los pacientes: “No se les entrega una receta, entonces no se les puede dar un seguimiento. Están empezando a tratar de maquillar el acceso a los medicamentos. Si te niegan el medicamento, le ponían un sello de receta no surtido, ya no quieren sellar las recetas cuando ellos saben perfectamente bien que no están dando los medicamentos”.

De momento, la mamá de Gabriel, que vende bisutería, debe destinar una tercera parte de su venta para la compra de esas medicinas, pero, sus recursos no alcanzan para una cirugía de amígdalas que mejoraría la calidad de vida de su hijo: “Me dijeron que no hay espacio en el hospital, que le tocaría como en el 2025, porque nada más tienen autorizado un niño por semana y hay más de 100 niños por delante”.

La falta de medicamentos en México generando un futuro incierto para miles de pacientes en el país. Por ahora, la única solución para Gabriel es tramitar un amparo, un recurso, que ya interpuso en una ocasión, para hacer realidad el derecho de su hijo a la salud, pero, ¿habrá respuesta por parte de las autoridades?