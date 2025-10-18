“La tradición que nos une”: comparte tu historia y celebra el espíritu del Día de Muertos
Cuéntanos cómo vives esta celebración, qué costumbres mantienes vivas y qué hace especial tu forma de honrar en el Día de Muertos a quienes ya partieron.
En cada rincón de México, el Día de Muertos se vive distinto, pero nos une el mismo sentimiento: recordar, honrar y celebrar la vida de quienes ya partieron.
En “La tradición que nos une” queremos conocer cómo tú y tu familia mantienen viva esta herencia. Llena el formulario y cuéntanos tus historias, recuerda que puedes compartir las fotos o videos que hacen única tu ofrenda.
Nota
Xonacatlán: donde nació la industria más tierna de México, el muñeco de peluche
Elefantes, koalas, capibaras, cualquier muñeco... la industria del peluche se tejió entre telas y algodones, de Alemania al Estado de México.
Impresionante derrumbe en Illinois: colapsa elevador de granos y causa daños masivos | VIDEO
El video del derrumbe de esta estructura en Illinois es un recordando de la importancia acerca de la seguridad en instalaciones agrícolas en EU y el mundo.
¡Luto en el K-Pop y K-Dramas! Cantantes y actores de Corea del Sur que fallecieron en 2025; causas de muerte
Una de las muertes más polémicas en Corea del Sur fue la de Kim Sae-ron, actriz que fue encontrada sin vida al interior de su domicilio.
¿Quién es Isaac Alarcón? El mexicano cortado por los 49ers de San Francisco
Isaac Alarcón queda fuera de los 49ers; la historia del liniero ofensivo mexicano que busca otra oportunidad en la NFL: ¿Polémica por sustancias?
VIDEO: Yulay logra entregar víveres en Poza Rica pese a ser bloqueado por militares
El influencer Yulay compartió un video en el que denuncia que militares le impidieron ingresar a Poza Rica, Veracruz, cuando intentaba entregar víveres.
BYD marca un nuevo capítulo en México con la inauguración de su centro nacional de distribución en Tultitlán
BYD (Build Your Dreams) celebró un momento histórico para su operación en México con la inauguración de su nuevo centro nacional de distribución en Tultitlán.
Influencer sobrevive cuatro horas en un árbol acosado por un tigre en Malasia | VIDEO
Fahad Mk, el influencer que fue acechado por un tigre adulto mientras transmitía desde la selva de Malasia; pasó casi 4 horas trepado en un árbol.
El regreso de Cerati con Soda Stereo: La tecnología que hará posible el show en vivo “Ecos”
El anuncio que sacude al rock en español es oficial: Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio se reunirán en un mismo escenario, ¿cómo? Conoce lo que hay detrás.
Converse lanza colección especial por el Día de Muertos inspirada en la cultura purépecha
Una propuesta que une tradición, arte y diseño mexicano.
Usuarios de Instagram revolucionan con videos “Cinematic Ultra Wide”, así se usa el formato 5120×1080
¡La publicación más delgada en Instagram! “Cinematic Ultra Wide” en su formato de 5120 x 1080 es la última tendencia que arrasa en la plataforma.
Pánico en crucero: mujer queda atrapada en tobogán suspendido sobre el océano | VIDEO
Una mujer luchó para poder salir de un tobogán traslúcido y que se encuentra suspendido en un crucero, además de a unos 30 metros de altura sobre el océano.
VIDEO: ¿Nuevo miedo desbloqueado? Así fue como un cangrejo entró al oído de un niño
Un niño vivió un momento insólito y de tensión cuando un pequeño cangrejo entró en su oído. El sorprendente caso causó asombro en redes sociales.