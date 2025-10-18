Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

“La tradición que nos une”: comparte tu historia y celebra el espíritu del Día de Muertos

Cuéntanos cómo vives esta celebración, qué costumbres mantienes vivas y qué hace especial tu forma de honrar en el Día de Muertos a quienes ya partieron.

Formulario Día de Muertos: La tradición que nos une
|FIA.
Notas
Tendencias
Escrito por: Fuerza Informativa Azteca
Compartir nota

En cada rincón de México, el Día de Muertos se vive distinto, pero nos une el mismo sentimiento: recordar, honrar y celebrar la vida de quienes ya partieron.

En “La tradición que nos une” queremos conocer cómo tú y tu familia mantienen viva esta herencia. Llena el formulario y cuéntanos tus historias, recuerda que puedes compartir las fotos o videos que hacen única tu ofrenda.

Día de Muertos

Nota