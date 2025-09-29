Converse lanza colección especial por el Día de Muertos inspirada en la cultura purépecha

Durante los últimos años, las tradiciones del Día de Muertos han cruzado fronteras, pero su raíz sigue estando en las comunidades que las viven todos los días. Este 2025, Converse lanzó una nueva colección que busca honrar esa esencia: Vivamos nuestras tradiciones, una edición especial inspirada en los símbolos más representativos de esta celebración, como las calaveritas de azúcar, velas tradicionales y mariposas monarca.

Más que un diseño, la propuesta busca reconocer el valor de quienes mantienen viva la tradición, y acercar a nuevas generaciones a una festividad que es tanto recuerdo como identidad.

Dos modelos, una misma historia

La colección incluye dos versiones del clásico Chuck Taylor All Star:



Un modelo en color hueso , con estampados tono sobre tono que evocan memoria, respeto y sobriedad.

, con estampados tono sobre tono que evocan memoria, respeto y sobriedad. Otro en negro, con gráficos llenos de color que representan el lado festivo de la tradición.

Un detalle especial aparece al juntar ambas suelas: se forma el rostro de una calaverita de azúcar, uno de los íconos más queridos del Día de Muertos. La caja también fue intervenida con un diseño especial que convierte la experiencia de compra en un homenaje visual y simbólico.

Converse lanza colección de Día de Muertos|CONVERSE

Tradición hecha a mano

La campaña fue grabada en Pátzcuaro y Tzintzuntzan, Michoacán, y contó con la colaboración de artesanos locales, cuyas historias se entrelazan con el mensaje de la colección:



Isidro Gaona , decoró la guitarra con las lacas

, decoró la guitarra con las lacas Cristina Pérez , encargada de elaborar calaveritas de azúcar a mano junto a su familia.

, encargada de elaborar calaveritas de azúcar a mano junto a su familia. Jesús Peña , creador de velas tradicionales, quien aprendió el oficio de su abuelo y hoy transmite el conocimiento a sus hijos y a jóvenes de su comunidad.

, creador de velas tradicionales, quien aprendió el oficio de su abuelo y hoy transmite el conocimiento a sus hijos y a jóvenes de su comunidad. Pamo Villagómez, quien montó las ofrendas que aparecen en la campaña.

Además, el cantautor Jacinto compuso el tema “Mariposapiel bonita” para la colección, inspirado en las mariposas monarca y el simbolismo del regreso, la memoria y el hogar.

Colección de Día de Muertos, una propuesta que une tradiciones|CONVERSE

Disponibilidad y precio

Podrás encontrar la colección a partir del 22 de septiembre 2025.