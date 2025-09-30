Un insólito momento de supervivencia se volvió viral en redes sociales, luego de que Fahad Mk, influencer de Malasia, compartiera en vivo el momento justo en el que debió refugiarse en un árbol tras la inesperada aparición de un tigre en los alrededores de la selva donde grababa.

El suceso, relatado a través de TikTok, generó miles de reacciones en cuestión de minutos, además de que abrió un debate acerca de la convivencia entre humanos y fauna salvaje en la nación asiática.

Influencer de Malasia sobrevive cuatro horas en un árbol tras encuentro con un tigre

De acuerdo con lo narrado por el influencer acechado por un tigre, todo sucedió cuando realizaba una grabación al aire libre. De pronto, notó un movimiento entre la maleza y, al observar con un mayor detalle, se dio cuenta de que se trataba de un tigre adulto.

Sin mayor alternativa, Fahad Mk se trepó a un árbol cercano y desde ahí transmitió EN VIVO su experiencia; de hecho, describió el temor que sentía mientras el enorme felino permanecía merodeando la zona.

VIDEO VIRAL: Influencer de Malasia sobrevive tras acecho de tigre

El video del influencer acechado por un tigre rápidamente alcanzó cientos de miles de visualizaciones, con usuarios que enviaban mensajes de apoyo, además de advertencias acerca del peligro de permanecer en esa zona selvática.

Muchos de los usuarios de las redes, principalmente TikTok, destacaron la sangre fría del influencer malayo para documentar en tiempo real un episodio que pudo resultar en un desenlace trágico.

¿Qué dicen los expertos sobre la presencia de tigres en Malasia?

Autoridades ambientales de Malasia han recordado que el tigre de Malasia (Panthera tigris jacksoni) es una especie en peligro crítico de extinción. Conforme al Departamento de Vida Silvestre y Parques Nacionales de Malasia (PERHILITAN), apenas quedan menos de 150 ejemplares en libertad, por lo que cualquier encuentro entre humanos y estos felinos representa tanto un riesgo como una evidencia del avance humano sobre hábitats naturales.

El caso Fahad Mk es un recordatorio de los riesgos que enfrentan quienes crean contenido en áreas selváticas, pero también de la importancia acerca de proteger a especies que luchan por sobrevivir en un entorno cada vez más reducido; ¿qué opinas: deberían los creadores de contenido evitar estos riesgos o es una forma de visibilizar la urgencia de proteger la vida silvestre?

