VIDEO: ¿Nuevo miedo desbloqueado? Así fue como un cangrejo entró al oído de un niño

Un insólito y alarmante incidente ocurrió en una familia cuando un pequeño cangrejo quedó atrapado en el oído de un niño, generando susto y confusión. Lo sucedido fue compartido por redes sociales.

La madre del menor se percató de lo sucedido cuando su hijo le dijo que algo se le había metido en la oreja; al asomarse, vio las patitas del crustáceo, lo que generó sorpresa y preocupación inmediata.

Tras el susto, tuvieron que acudir de inmediato a un doctor para retirar al cangrejo, quien salió completamente vivo.

¿Cómo entró un cangrejo al oído de un niño?

De acuerdo con el relato de la madre, la escena fue tan desconcertante. “No puedo creer que algo así te pasó, pero de aquí nos vamos a Kukulkán por una sorpresa para ti, apriétame lo más fuerte que puedas”, le dijo para tranquilizarlo, mientras trataban de mantener la calma ante la inusual situación.

El menor, asustado, preguntó con inocencia: “¿Lo vas a matar?”, a lo que su mamá respondió con serenidad: “Seguramente sí, no nos importa el cangrejo, tú voltéame a ver a mí”.

El pequeño, aun con miedo, cuestionó si podría quedar ciego, pero la madre lo tranquilizó asegurándole que nada grave le pasaría.

“Lo peor que te puede pasar es que con las pincitas te pellizquen si te mueves, entonces no te muevas, veme a mí a los ojos, todo va a estar bien”, agregó, buscando que el niño se sintiera seguro.

Mientras tanto, los presentes no daban crédito a lo ocurrido. “Lo más raro que he visto en mi vida”, comentó la madre sorprendida, al tiempo que señalaba con incredulidad: “Ahí está el cangrejo, cómo es posible que tengas eso en tu oreja, no puedo creerlo”.

Posteriormente, el animal fue llevado de regreso a la playa y liberado. El momento fue captado en video y difundido a través de TikTok, donde rápidamente se volvió viral, provocando asombro entre los usuarios por lo extraordinario de la situación.