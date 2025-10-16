Impresionante derrumbe en Illinois: colapsa elevador de granos y causa daños masivos VIDEO

Un impactante video captó el momento justo del derrumbe de un elevador de granos ubicado en el pequeño pueblo de Martinton, en el estado de Illinois, al norte de Estados Unidos.

Las imágenes del colapso total de la estructura, que fueron difundidas por medios locales y usuarios en redes sociales, muestran los instantes en cómo la gigantesca estructura metálica se desploma en cuestión de segundos, esto hizo que de inmediato se levantara enorme una nube de polvo visible a varios metros de distancia.

¿Qué pasó en Martinton? Conforme a la Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Iroquois (IEMA), el incidente se registró durante la tarde del pasado martes y no se reportaron personas heridas, aunque los daños materiales son significativos; sin embargo, las imágenes recién se viralizaron en redes sociales.

Dramatic video captured a grain bin elevator collapse that occurred on Wednesday. pic.twitter.com/f87Wk1edzb — Local 12/WKRC-TV (@Local12) October 16, 2025

¿Qué causó el derrumbe del elevador de granos en Illinois?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa exacta del derrumbe del elevador de granos. Sin embargo, ingenieros locales señalaron que se pudo deber a una falla estructural o un sobrepeso en el almacenamiento de granos, los que podrían haber sido factores determinantes.

La Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Iroquois informó que se lleva a cabo una evaluación de daños, además de que será necesario reconstruir toda la infraestructura eléctrica cercana, ya que el colapso total de la estructura afectó tendido eléctrico y cableado de suministro rural en los alrededores de Martinton.

“Fue como una explosión. Todo se vino abajo en segundos”, relató un vecino al canal local WGN News.

Derrumbe en Illinois: sin heridos, pero con severos daños materiales

Pese a la magnitud del siniestro, ninguna persona resultó lesionada, ya que el área estaba prácticamente desocupada al momento del colapso. No obstante, el acceso a la zona permanece restringido, mientras los equipos de emergencia y compañías eléctricas trabajan para retirar los escombros y restablecer el servicio.

Las autoridades del condado de Iroquois adelantaron que la estructura será demolida en su totalidad y posteriormente reconstruida bajo nuevos estándares de seguridad industrial. También se investigará si el elevador cumplía con los protocolos de mantenimiento y carga autorizados por el Departamento de Agricultura de Illinois.

A grain bin elevator collapsed in Martinton, Illinois, on Wednesday, according to the Iroquois County Emergency Management Agency. Officials confirmed that the entire power line structure will need to be rebuilt following the incident. Fortunately, no injuries have been reported. pic.twitter.com/NFv3t6Dk2B — Grayson (@Grays4578) October 16, 2025

Impactante video: colapsa un enorme elevador de granos en Illinois y causa daños masivos

Videos publicados en redes sociales muestran desde distintos ángulos del cómo la torre principal se dobla lentamente hasta derrumbarse por completo, generando un fuerte estruendo que alarmó a los residentes.

El video del derrumbe ya supera cientos de miles de reproducciones en redes sociales, recordando la importancia de la seguridad en instalaciones agrícolas que almacenan toneladas de granos; ¿deberían reforzarse las inspecciones en este tipo de estructuras rurales en Estados Unidos?