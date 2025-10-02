BYD marca un nuevo capítulo en México con la inauguración de su centro nacional de distribución en Tultitlán

La empresa automotriz de origen chino BYD (Build Your Dreams) celebró un momento histórico para su operación en México con la inauguración de su nuevo centro nacional de distribución en el parque industrial Word Park, ubicado en el municipio de Tultitlán, Estado de México (Edomex).

Infraestructura de más de 10,000 metros cuadrados|BYD

Con una infraestructura de más de 10,000 metros cuadrados, este nuevo espacio representa uno de los centros logísticos más importantes de la marca en el país y se perfila como una piedra angular para fortalecer su presencia en el mercado nacional.

“Hoy estamos celebrando un gran hito en la historia de BYD a nivel nacional. Con esta gran infraestructura estamos asegurando que las órdenes que meten nuestros distribuidores sean cargadas y entregadas de forma inmediata”, declaró Jorge Vallejo, Director General de BYD México.

El centro de distribución no solo funcionará como un almacén de productos y refacciones, sino que también será un punto estratégico para mejorar la eficiencia operativa de la red de distribuidores de la marca en todo México.

La empresa hizo hincapié en que este movimiento responde a su compromiso con la excelencia en servicio postventa, una de las prioridades que la marca ha establecido para diferenciarse dentro de la industria automotriz en nuestro país.

Una apuesta por la electrificación del transporte|BYD

Durante el evento, BYD también anunció la próxima apertura de un segundo almacén en Monterrey, Nuevo León, lo que evidencia una ambiciosa estrategia de expansión logística orientada a fortalecer su cobertura nacional.

Con esta inversión, BYD apuesta no solo por la electrificación del transporte en México, sino también por una infraestructura sólida que garantice un servicio eficiente, rápido y confiable para sus clientes y aliados comerciales.

El evento para anunciar el nuevo centro nacional de distribución, congregó a directivos, distribuidores y representantes del sector automotriz, consolidando así el mensaje de que México ocupa un lugar prioritario en la estrategia global de la compañía.

