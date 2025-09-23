¡Mujer atrapada en tobogán! Un momento de verdadera tensión se vivió en un crucero de lujo cuando una pasajera quedó atrapada mientras descendía por un tobogán de agua y transparente, suspendidos a más de 30 metros de altura sobre el océano. El incidente fue captado en video por un testigo que presenció la escena y las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

¿Qué pasó en el tobogán del crucero?

En el video se muestra a una mujer que, al parecer, se quedó atascada de espaldas dentro del tobogán transparente, sin poder continuar su descenso. Cabe decir que el diseño del tobogán, que permite una vista panorámica del mar mientras la gente se desliza, sumó un factor de riesgo ante esta imprevista situación.

De hecho, el testigo que filmó el momento del incidente, no especificó el nombre del crucero, pero todo indica que se trata de uno de los buques más modernos y populares de Norwegian Cruise Line.

Hasta ahora no hay reportes oficiales de heridas graves o consecuencias para la pasajera atrapada, y parece que el incidente fue resuelto rápidamente por la tripulación del crucero, que asistió para liberar a la mujer, además de garantizar la seguridad de todos los usuarios del tobogán.

Mujer atrapada en tobogán: en jaque la seguridad en las atracciones en los cruceros

Ese suceso pone en jaque la seguridad en las atracciones de cruceros, en donde las aventuras tan emocionantes como los toboganes de altura tienen un equilibrio delicado entre diversión y riesgo.

En redes sociales, el video llevaba más de diez mil comentarios en donde los internautas expresaron su preocupación por la pasajera: “Mi claustrofobia ni siquiera me permitió estar en esa posición. ¡Dios mío, no puedo!”, escribió un usuario, mientras que otro añadió: “Me está empezando a dar un ataque de ansiedad solo de ver esto”. Cientos más añadieron que “esta fue su peor pesadilla” y esperaban que la pasajera, que se encontraba en apuros, lograra salir.

El video de la pasajera atrapada invita a reflexionar acerca de cómo se diseñan y supervisan estas atracciones en alta mar, además de la importancia de la preparación ante emergencias; ¿qué otras medidas crees que deberían implementarse para prevenir incidentes similares en cruceros?

Se rompe panel crucero de Royal Caribbean

Cabe recordar que se trata de otro incidente ocurrido en las últimas semanas en crucero; recientemente, un pasajero a bordo de un crucero de Royal Caribbean resultó herido tras la rotura de un panel de acrílico en un tobogán.

Hechos que hacen pensar en que los operadores turísticos deben reforzar sus protocolos para evitar accidentes y asegurar una experiencia segura para los pasajeros.