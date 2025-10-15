¿Quién es Isaac Alarcón? El mexicano cortado por los 49ers de San Francisco

El sueño de Isaac Alarcón en los 49ers de San Francisco llegó a su fin; el liniero ofensivo mexicano de 27 años, originario de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, fue liberado oficialmente por la franquicia californiana.

Esto luego de cumplir con una suspensión de seis partidos que le fue impuesta por la National Football League (NFL) debido a que violó la política de sustancias para mejorar el rendimiento.

¿Por qué fue suspendido Isaac Alarcón?

Durante el pasado mes de abril, el exjugador de Borregos Monterrey, explicó que su positivo se debió al consumo de una proteína que desconocía contenía una sustancia no permitida por la liga.

“Utilicé una proteína que incluí en mi rutina un par de veces, con total desconocimiento de que contenía una sustancia prohibida. Acepto con humildad este error y prometo nunca volver a cometerlo”, señaló en un comunicado, el liniero ofensivo regiomontano.

El jugador mexicano decidió no apelar la sanción y ofreció disculpas públicas tanto a su equipo, como a sus seguidores en México y Estados Unidos.

De Monterrey a la NFL: una historia de esfuerzo y sacrificio

Isaac Alarcón llegó a la NFL en 2020 gracias al programa International Player Pathway, un proyecto con el que se busca descubrir talento internacional para integrarlo a los equipos de la liga.

Durante sus primeros tres años, formó parte de los Dallas Cowboys, en donde trabajó intensamente para ganarse un lugar en la plantilla principal. Posteriormente, en 2024, firmó con los 49ers de San Francisco, en donde permaneció en el equipo de prácticas durante toda la temporada.

“Estos últimos cinco años han sido los más felices de mi vida, pero también los más exigentes física y mentalmente. Mantenerme en el mejor estado posible ha sido siempre mi prioridad”, aseguró Isaac Alarcón.

¿Qué sigue para el mexicano en la NFL?

Después de su salida de los San Francisco 49ers, Alarcón se convierte en agente libre y puede firmar con cualquier otro equipo de la NFL que busque reforzar su línea ofensiva.

Aunque el futuro del jugador regiomontano es incierto, su determinación y disciplina podrían abrirle una nueva oportunidad en la liga más exigente del futbol americano en el mundo.