VIDEO: Robo de figuras Labubu, valuados por miles de dólares en California

Decenas de cajas del popular juguete Labubu, con un valor estimado de alrededor de 7.000 dólares, fueron robadas esta semana de la tienda One Stop Sales, ubicada en La Puente, California, así lo dieron a conocer los propietarios de la tienda.

¿Qué paso en el robo de Lalubu en California?

El robo de Labubus registró aproximadamente a la 1:29 de la madrugada del pasado 6 de agosto. De acuerdo con las autoridades, al menos cuatro personas enmascaradas irrumpieron en el establecimiento, conocido por la venta de muñecas y accesorios Labubu, rompiendo el acceso principal para ingresar.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los sospechosos saquearon los estantes, cargaron las cajas de mercancía y huyeron rápidamente del lugar. Cabe mencionar que los muñecos están valuados en más de 7 mil de dólares.

Las imágenes, difundidas posteriormente en redes sociales por la propia tienda, muestran el interior del negocio con vidrios rotos en la entrada y productos esparcidos por el piso.

El propietario, compartió también fotografías del daño causado durante el asalto, lo que evidencia la violencia con la que se llevó a cabo el delito.

¿Qué paso después del robo de Labubus en California?

Por otra parte, las autoridades informaron que, aunque los responsables continúan prófugos, lograron recuperar la camioneta blanca utilizada en el robo, la cual también había sido reportada como robada.

“Gracias al Departamento de Sheriffs de Industria por ayudarnos a recuperar algunos de nuestros artículos. El caso sigue bajo investigación, ahora mismo sin más comentarios, ¡se actualizará si encuentran más de nuestros artículos!”, comunicó la tienda.

El caso sigue en curso, y el Departamento del Sheriff ha solicitado a la comunidad cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de los implicados.

Por ahora, la tienda permanece operando con normalidad, aunque con estrictas medidas de seguridad adicionales para prevenir futuros incidentes.

¿Qué son los labubus, de dónde salieron, por qué son tan famosos?

Los Labubus fueron creados por el artista holandés Kasing Lung, están inspirados en criaturas fantásticas de la mitología nórdica.

Su diseño, con orejas largas, piel suave y una sonrisa que revela dientes afilados, los ha convertido en objetos de deseo para muchos. Aunque su popularidad ha explotado recientemente, los Labubus existen desde 2015, consolidándose gradualmente como un fenómeno global.