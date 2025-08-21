¡Se cae el cielo en CDMX! Tormentas inundan vialidades hoy 20 de agosto
A pesar que el pasado martes cedieron las lluvias, este miércoles no fue así y se registran intensas caídas de precipitaciones en la Ciudad de México.
La Ciudad de México activó la alerta por lluvias y tormentas este miércoles 20 de agosto, en algunos puntos ya se registran inundaciones y complicaciones en las vialidades más importantes.
EN VIVO
Caída de granizo en la Ciudad de México
Se registra la caída de granizo en la parte centro-sur de la Ciudad de México
🔴⛈️Regresan las intensas lluvias a #CDMX y esta tarde llueve en varias zonas del poniente y parte de centro-sur con granizo ocasional.— MeteoAlert CDMX (@Meteoalert_CDMX) August 21, 2025
Así luce en Division del Norte y Candelaria, en Coyoacán⬇️ pic.twitter.com/jruLtU9NrR
Activan alerta amarilla en CDMX
Las intensas lluvias golpean la CDMX: Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de tormentas fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles.
Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles 20/08/2025 y madrugada del jueves 21/08/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcaldiaMHmx… pic.twitter.com/hk2kpI6oLc— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 21, 2025