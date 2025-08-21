Logo InklusionSitio accesible
¡Se cae el cielo en CDMX! Tormentas inundan vialidades hoy 20 de agosto

A pesar que el pasado martes cedieron las lluvias, este miércoles no fue así y se registran intensas caídas de precipitaciones en la Ciudad de México.

Escrito por: Felipe Vera
Lluvias en CDMX
¡Las lluvias se soltaron!

La Ciudad de México activó la alerta por lluvias y tormentas este miércoles 20 de agosto, en algunos puntos ya se registran inundaciones y complicaciones en las vialidades más importantes.

Caída de granizo en la Ciudad de México

Se registra la caída de granizo en la parte centro-sur de la Ciudad de México

Activan alerta amarilla en CDMX

Las intensas lluvias golpean la CDMX: Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de tormentas fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles.

Clima en MéxicoCDMX

