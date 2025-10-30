UNAM llama a regresar a clases presenciales y enfrentar sin miedo las amenazas virtuales

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, hizo un llamado firme a retomar las clases presenciales en todas las facultades y escuelas donde aún se mantienen suspendidas, tras las múltiples amenazas virtuales.

Durante la entrega de reconocimientos a universitarios destacados, el rector exhortó a la comunidad a no permitir que las amenazas virtuales generen miedo o paralicen la vida académica, aunque subrayó la importancia de atender los riesgos con responsabilidad.

Piden regresas a las actividades presenciales en la UNAM

Lomelí recordó que tanto México como el mundo enfrentan desafíos en los entornos presenciales y digitales, como la violencia, la desinformación y la polarización ideológica, por lo que la UNAM dijo, que se debe mantenerse unida, firme y sensible ante la adversidad.

El rector destacó que la UNAM hace del cuidado de la salud mental y del acompañamiento integral al estudiantado una prioridad, reforzando los lazos que sostienen a su comunidad.

La comunidad universitaria ha demostrado que la seguridad y la estabilidad no se imponen; se tejen con capacidad de escucha y diálogo, solidaridad y resiliencia, empatía y prudencia, corresponsabilidad y planeación estratégica: #RectorLomelí, durante la entrega del Premio… pic.twitter.com/eKB71Uz0VV — UNAM (@UNAM_MX) October 29, 2025

Los reconocimientos entregados reflejan, afirmó, el valor que la UNAM tiene para el país: vocación por el saber, libertad para pensar y compromiso con la sociedad.

Además, Lomelí resaltó que el conocimiento, la investigación y la difusión cultural que realiza la Universidad edifican un futuro con justicia y movilidad social.

El rector concluyó que las aportaciones de estudiantes y docentes demuestran que la educación pública sigue siendo una de las plataformas más poderosas para el desarrollo nacional.

CCH Sur ya tiene fecha tentativa para retomar clases presenciales

Se espera que las actividades presenciales en este plante se retomen el lunes 17 de noviembre próximo. La reanudación de las clases presenciales está condicionada a que concluyan las obras de infraestructura y seguridad que se están llevando a cabo dentro del plantel.

El CCH Sur busca garantizar la seguridad de los estudiantes, poniendo en las instalaciones, nuevas cámaras de videovigilancia, botones de pánico, y catorce torniquetes con identificador biométrico para controlar y registrar el acceso al plantel.