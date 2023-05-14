VIDEO: Entre abucheos y aplausos, Lorenzo Córdova regresa a la UNAM

El ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) regresó a la UNAM entre gritos, aplausos y hasta abucheos por parte de la comunidad estudiantil. Fue al grito de "fuera, no te queremos", que Lorenzo Córdova vivió un caótico retorno a las aulas.

El regreso de Lorenzo Córdova a la UNAM fue captado por la comunidad estudiantil a través de un video, en el que revelaría el actuar del ex consejero presidente del INE ante los señalamientos de los alumnos.

Lorenzo Córdova había anunciado su regreso al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) en abril de 2023, así como una serie de colaboraciones que realizaría tras su salida del INE; sin embargo, no fue bienvenido en las instalaciones de la UNAM, ya que un grupo de estudiantes lo interceptó en uno de los pasillos permeado su retorno entre aplausos y abucheos.

Entre los principales reclamos de la comunidad hacia Córdova destacaron las menciones de "racista, clasista", a las que el ex servidor público se limitó a responder con una sonrisa y saludando a los estudiantes.

Estudiantes de la UNAM se manifiestan contra la llegada de Lorenzo Córdova

El mal recibimiento a Lorenzo no habría sido la única manifestación de los estudiantes para expresar su descontento con la incorporación del ex servidor público, porque los alumnos habrían colocado carteles por los pasillos de la universidad, en donde se podía leer nuevamente las acusaciones de "clasista y racista".

Lo anterior se debería a un audio filtrado en 2015, en el que supuestamente el ex consejero presidente del INE, se expresaría de manera racista y crasista" en contra de los Diputados Federales.

Y así por siempre, el desprecio del pueblo!!!

Lorenzo Cordova nunca será bienvenido en ningún lugar 😡😡#LorenzoCordovaCorrupto pic.twitter.com/KL5ik4oDhd — 🩸 R B K 🇲🇽 ♥️🩸 (@PoncePichardo) May 11, 2023

Las expresiones de rechazo no habrían sido las únicas que recibió Córdova, pues en las imágenes difundidas en redes sociales, otro grupo de estudiantes que lo acompañaba comienza a aplaudirle y a señalar el número tres con los dedos de la mano.

El acto también fue respondido por la contra parte de la protesta, quien grita cada vez más de “Fuera Lorenzo” y el otro responde gritando “¡Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo!”.

¿Cuánto ganaba Lorenzo Córdova en el INE?

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, durante el 2022 el sueldo mensual neto de ex consejero presidente del INE fue de 177 mil 858 pesos; además de eso, contaba con algunas prestaciones que incrementan su salario.

Asimismo, otro de los temas que generó gran polémica con la salida de Córdova del INE fue el finiquito millonario que recibió por un total de millón 930 mil pesos, cifra que fue duramente criticada por integrantes de Morena.