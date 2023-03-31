Lorenzo Córdova llora en su despedida: “Larga vida al INE” (VIDEO)

Concluyó de manera oficial el mandato de Lorenzo Córdova Vianello al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que frente a los consejeros salientes de este periodo, el presidente hasta este viernes 30 de marzo ofreció un discurso de despedida en el que se encargó de desear un futuro próspero a la democracia mexicana, el cual finalizó con lágrimas entre los ojos.

Debido a que "el 74% de la gente tiene confianz en el INE", Córdova aseguró irse satisfecho de su posición como consejero presidente, sitio que ocupó durante nueve años, pues fue electo un 3 de abril de 2014. Desde entonces tuvo algunos episodios llenos de polémica, mismos que se agravaron tras la Reforma Electoral del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Córdova finalizó su discurso con la voz entrecortada y un par de lágrimas, el cual sentenció con un emotivo "larga vida al INE y a la democracia mexicana", no sin antes agradecer a su "mano derecha", Edmundo Jacobo, quien también dice adiós a su etapa en la Institución Electoral, tras anunciar su renuncia como secretario ejecutivo el pasado martes.

"¡Larga vida al INE y democracia plena!"



Lorenzo Córdova compartió su último mensaje como Consejo Presidente del Instituto Nacional Electoral.



"Las instituciones son tan fuertes como la lealtad de las personas que la integran le tienen a sus reglas y principios".



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"Las instituciones son tan fuertes como la lealtad que las personas que la integran le tienen a las reglas y principios con las que se han diseñado", afirmó el todavía consejero presidente, quien sostuvo enr eiteradas ocasiones que se encontraba bajo una "persecución política", mismo argumento que dio Edmundo Jacobo al anunciar su salida.

Hace un par de días, el secretario ejecutivo del INE afirmó que se va del organismo "porque a la persona que ocupa en este momento la Secretaría se le ha politizado y no conviene en el diseño institucional que quien lo ocupe tenga ese señalamiento y esa visibilidad pública".

De esta manera adelantaron la despedida que se tenía planeada en un principio para el próximo lunes 3 de abril, donde la consejera Adriana Favela, quien también deja la consejería del INE, afirmó en la junta que "siempre seremos gente INE, porque el INE está tatuado en nuestros corazones".

Lorenzo Córdova fue recriminado por su salario y escándalos al frente del INE|TW/@FES_ACATLAN

¿Cuánto ganaba Lorenzo Córdova en el INE?

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, durante el 2022 el sueldo mensual neto de Lorenzo Córdova fue de 177 mil 858 pesos; además de eso, cuanta con algunas prestaciones que incrementan este número, mismo que no ha podido ser revelado de forma específica.

Por otro lado, uno de los temas que coparon la agenda las últimas semanas fue el finiquito que tendría Córdova Vianello por dejar el INE, el cual tras muchos cuestionamientos, se reveló que ascendería a un millón 930 mil pesos; misma que partidarios de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguraron que debería ser superior por otros conceptos que no estaban siendo considerados.

