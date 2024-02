¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen en vivo del jueves 29 de febrero de 2024

Esta es la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que te ofrece Fuerza Informativa Azteca (FIA) para este jueves 29 de febrero de 2024, la cual se llevó a cabo desde Cancún, Quintana Roo.

¿De qué trató la mañanera de este jueves 29 de febrero de 2024?

Desde Cancún, Quintana Roo, el presidente López Obrador señaló que es uno de los sitios turísticos más importantes del mundo.

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, habla sobre los avances del estado

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, explicó los avances en la construcción de hoteles e inversión para el turismo en el estado. En ese sentido, habló de la inauguración del Tramo 5 del Tren Maya que va de Cancún a Playa del Carmen.

Cuidado ambiental en el Tren Maya

La titular de Medio Ambiente, Luisa Albores, reportó que se puso mayor atención al cuidado ambiental, el tramo cuenta con nueve Áreas Naturales Protegidas y siete nuevas Áreas Destinadas a la Conservación.

AMLO habla sobre los nuevos requisitos para entrar a Canadá

El presidente dejó en claro su postura frente a las nuevas imposiciones que tiene el gobierno de Canadá para que entren mexicanos a su país: “Si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso, al primer ministro, porque nosotros les ayudamos y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado del Libre Comercio, porque el presidente no quería, por diferencias que son naturales, en la política, por discrepancias con el primer ministro Trudeau, no se llevaban bien, entonces no quería que se incluyera Canadá, quería un tratado bilateral, México-Estados Unidos, y yo insistí con el presidente Trum y lo convencí (...)", dijo.