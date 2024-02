AMLO expresa su postura ante los nuevos requisitos para viajar a Canadá

Ante la noticia de que el gobierno de Canadá implementó nuevas medidas a los mexicanos para que puedan ingresar al país, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer su postura durante su conferencia mañanera de este jueves 29 de febrero.

El presidente López Obrador indicó que no se romperán vínculos de ningún tipo; sin embargo, no descartó hacer un “reproche fraterno y amistoso” al Primer Ministro, Justin Trudeau, al recordarle que México gestionó con Estados Unidos para que fueran incluidos en el TMEC, debido a diferencias con Donald Trump

“Si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso, al primer ministro, porque nosotros les ayudamos y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado del Libre Comercio, porque el presidente no quería, por diferencias que son naturales, en la política, por discrepancias con el primer ministro Trudeau, no se llevaban bien, entonces no quería que se incluyera Canadá, quería un tratado bilateral, México-Estados Unidos, y yo insistí con el presidente Trum y lo convencí (...)", señaló López Obrador.

🚨🚨NUEVOS REQUISITOS PARA MEXICANOS QUE VIAJAN A CANADÁ 🚨🚨



A partir del 29 de febrero de 2024 a las 10:30 pm hora de México, los ciudadanos mexicanos necesitarán una visa para entrar a Canadá a menos de que cumplan ciertos criterios.



Conoce más: https://t.co/L5Ex1W0u8J https://t.co/zfzCV9CDZw — Canadá en México (@EmbCanMexico) February 29, 2024

¿Cuáles son los nuevos requisitos para ingresar a Canadá?

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que a partir de las 22:30 horas de este jueves 29 de febrero, Canadá implementará nuevos requisitos para las personas mexicanas.

“Las solicitudes de autorización electrónicas (ETA) deberán ir acompañadas de la existencia de una visa estadounidense vigente o de una visa canadiense en los últimos diez años. Las personas mexicanas que no cumplan con lo anterior deberán tramitar una visa canadiense”, se puede leer en el escrito.

¿Qué criterios se deben cumplir para ingresar a Canadá sin visa siendo mexicano?

Canadá explicó que ahora se deberá cumplir con nuevos requisitos para obtener una Autorización Electrónica de Viaje (eTA):