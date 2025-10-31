¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum de los niños rescatados en un buque?
Entérate de los temas más relevantes de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes 31 de octubre desde Palacio Nacional.
conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para este viernes 31 de octubre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.
Mañanera EN VIVO
Hospital Pediátrico Infantil Federico Gómez
La presidenta Sheinbaum se refirió a las denuncias de falta de insumos y reducción del presupuesto para realizar operaciones en el hospital pediátrico infantil, Federico Gómez, en la Ciudad de México.
Dijo que el subsecretario de salud, Eduardo Clark, ya está pendiente de este asunto y que hoy en la tarde visitará a este hospital para dialogar con los doctores que han hecho las denuncias y poder resolver esta situación.
Sobre niños rescatados en buque que se dirigía a Chiapas
"La mayoría de ellos son de Chiapas, lo que dicen es que iban a trabajar, pero no son mayores de edad, está detenido el adulto que los acompañaba y se está haciendo la investigación sobre a dónde iban a ir a trabajar y si hay un modelo de explotación infantil que todavía tenga que ser investigado con mayor profundidad, en relación de trabajo".
Cuando fue cuestionada sobre si tenía que ver con el crimen organizado, refirió que "no tiene nada que ver con la delincuencia organizada".
Sheinbaum habla sobre discurso del canciller español
La presidenta presentó el video del discurso del canciller español, José Manuel Albares, sobre México. "Es la primera vez que una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia. Enhorabuena por este primer paso", expresó Sheinbaum.
Con motivo del Día de Muertos
Hay catrinas acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera con motivo del Día de Muertos 2025.
