¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum de los niños rescatados en un buque?

La presidenta Sheinbaum se refirió a las denuncias de falta de insumos y reducción del presupuesto para realizar operaciones en el hospital pediátrico infantil, Federico Gómez, en la Ciudad de México.

#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein se refirió a las denuncias de falta de insumos y reducción del presupuesto para realizar operaciones en el Hospital Infantil, Federico Gómez, en la #CDMX

https://t.co/ZgAUnpdw0Q pic.twitter.com/3Yke5rsIXC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2025

Dijo que el subsecretario de salud, Eduardo Clark, ya está pendiente de este asunto y que hoy en la tarde visitará a este hospital para dialogar con los doctores que han hecho las denuncias y poder resolver esta situación.