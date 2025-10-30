Hoy No Circula en CDMX y Edomex: Así opera el calendario este 30 de octubre

Este jueves 30 de octubre de 2025, el programa Hoy No Circula funciona sin cambios en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex), incluyendo municipios como Santiago Tianguistenco y Toluca.

Los automovilistas deben considerar las restricciones correspondientes:



Engomado verde

Terminación de placa 1 y 2

Holograma 1 y 2

De acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico, no hay contingencia ambiental activa, y la calidad del aire se mantiene en niveles estables.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

Calidad del aire estable hoy

Durante las últimas semanas, la temporada de lluvias ha favorecido la reducción de partículas contaminantes;actualmente no representan un riesgo para la salud.

Las precipitaciones ayudan a limpiar la atmósfera al arrastrar las partículas hacia el suelo, mientras que las temperaturas más frescas disminuyen la formación de ozono troposférico, un contaminante que aumenta en temporadas de sequía extrema.

Para quienes deseen verificar la información en tiempo real, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México ofrece reportes 24 horas sobre la presencia de contaminantes en la capital.

Multas por incumplir las restricciones del Hoy No Circula

Los conductores que circulen en un día no permitido podrían enfrentar multas de 20 a 30 veces la UMA, es decir, entre 2,262 y 3,394 pesos.

El calendario de restricciones del Hoy No Circula es el siguiente:



Lunes: Engomado amarillo, placas 5 y 6

Martes: Engomado rosa, placas 7 y 8

Miércoles: Engomado rojo, placas 3 y 4

Jueves: Engomado verde, placas 1 y 2

Viernes: Engomado azul, placas 9 y 0

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT): Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST): Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM): Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.