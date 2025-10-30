Presidenta del Senado se suma a la exigencia de disculpas de Taibo II por comentarios machistas

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, se sumó al llamado de la senadora Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, para exigirle a Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), que ofrezca una disculpa pública por sus comentarios machistas sobre la escasa representación femenina en la antología de poesía.

La controversia se debe a que de 27 títulos, la colección solo incluye siete autoras, una cifra que la Cámara Alta calificó como una forma de "invisibilización" histórica, además, Taibo II señaló: "Bueno, un poemario escrito por una mujer horriblemente asqueroso de malo por el hecho de ser escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a zona comunitaria en mitad de Guanajuato, mano, por qué hay que castigarlos con ese tipo de poesía".

Para la presidenta del @senadomexicano , @LauraI_Castillo , Paco Ignacio Taibo II no debe renunciar al @FCEMexico , por sus expresiones “despectivas” hacia las mujeres.



Que ofrezca disculpas, dice la senadora morenista. pic.twitter.com/PBYtTm10zX — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) October 30, 2025

Las dos legisladoras coincidieron en que estas expresiones no solo son ofensivas, sino que reflejan la exclusión histórica de las escritoras mexicanas y le recordaron al director del FCE su responsabilidad como editorial pública de promover la igualdad.

La senadora Micher Camarena ya había sido contundente al señalar:

"Hemos sido invisibilizadas en la historia, en la economía, en la ciencia. En todo hemos sido invisibilizadas. Y en este caso él nos invisibiliza en la literatura".

Taibo II representa el machismo y el mundo patriarcal que se vive en México

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, respaldó la crítica, asociando las expresiones de Taibo II con la cultura machista que permea el país:

"Yo lo que insistiría es que vivimos en un mundo patriarcal donde debemos de seguir trabajando para que se nos reconozcan a nosotras las mujeres como lo que somos, como seres pensantes. Y en este sentido creo que fueron unas declaraciones desafortunadas las que él hizo y en este sentido yo insisto en que desafortunadamente es como piensan la mayoría de los hombres en este país," expresó Castillo Juárez.

Hasta el momento, el director del FCE no ha declarado nada.