La reaparición de Vilchis: Del “Quién es Quién” a preguntar en la mañanera de la presidenta Sheinbaum

El segmento más controversial de las conferencias matutinas del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “Quién es Quién en las Mentiras”, vuelve a la conversación pública. Elizabeth García Vilchis, la figura que se encargaba de este espacio, ha regresado a Palacio Nacional, pero bajo una nueva faceta: ahora se presenta como "periodista" y representante de un medio digital, pero preguntando del parte del oficialismo.

La reaparición de Vilchis en la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum

García Vilchis, cuya popularidad—e impopularidad—creció exponencialmente al señalar supuestas fake news desde la tribuna presidencial, ha hecho su reaparición en el espacio de prensa que cubre la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el sexenio pasado, su cargo era como funcionaria de la oficina de Presidencia, al frente del segmento que analizaba la supuesta "desinformación" de algunos medios, aunque en realidad se trataba de un espacio para defender la narrativa oficial a pesar de los hechos presentados de investigaciones periodísticas.

Reaparece Liz Vilchis en las mañaneras, ahora disfrazada de reportera.



"No te reconocí", dice Sheinbaum al darle la palabra.



"No te reconocí", dice Sheinbaum al darle la palabra.

Vuelve con más propaganda: preguntas a modo; "periodismo" que le gusta al oficialismo.

Su regreso al recinto se da como "periodista" que representa a SDP Noticias, medio conocido por su afinidad con la autollamada Cuarta Transformación. En redes sociales, varias personas rechazaron su aparición, pues se trata de la misma funcionaria que señalaba de "mentirosos" a quienes cuestionaban al poder, pero hoy se "vistió" de periodista.

¿Quién es Elizabeth Vilchis y cuál es su trayectoria profesional?

Estudió la licenciatura en Antropología Social en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Está relacionada con el grupo político de Morena en Puebla y fue candidata suplente a una diputación en 2021.

Por 10 años, se desempeñó como Coordinadora de Contenidos Web en La Jornada de Oriente. También es esposa de René Sánchez Galindo, exsecretario de Gobernación en el Ayuntamiento de Puebla y activista cercano a Morena.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, el primer empleo de Vilchis dentro del gobierno mexicano fue en junio de 2021, cuando AMLO la designó para estar al frente de la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana".