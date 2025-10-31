Cae red de policías en Tabasco: seis agentes detenidos por presuntos vínculos con “La Barredora”

Un total de seis elementos de la Policía Preventiva de Tabasco fueron detenidos durante un operativo sorpresa encabezado por agentes de investigación. De acuerdo con fuentes ministeriales, los uniformados son señalados por presuntamente tener vínculos con el grupo delictivo “La Barredora”, organización relacionada con actividades de extorsión, secuestro y homicidios en el sureste del país.

El operativo se efectuó durante el cambio de guardia en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en Villahermosa, lo que generó sorpresa entre el personal que se encontraba presente. Pese a las detenciones, las actividades en la dependencia continuaron con normalidad, y hasta el momento no se reportó presencia de fuerzas federales o militares adicionales en el lugar.

🚨 Caen 6 policías preventivos en #Tabasco presuntamente ligados al grupo delictivo La Barredora.



La detención ocurrió durante el cambio de guardia, un día después de la captura del exdirector de la Policía Estatal en #Chiapas. pic.twitter.com/mtmjbjrU83 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2025

Operativo tras la captura de exdirector policial en Tabasco

Cabe decir que las detenciones se producen a tan solo un día después de la captura de Arturo Leonardo “N”, exdirector de la Policía Estatal de Tabasco, quien fue arrestado en el estado de Chiapas por su presunta participación en delitos de extorsión, secuestro y homicidio. De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, las autoridades buscan determinar si existen conexiones entre el exfuncionario detenido y los seis policías capturados durante esta mañana.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido un comunicado oficial acerca del operativo ni sobre los cargos formales que enfrentarán los agentes. Sin embargo, se confirmó que las órdenes de aprehensión fueron emitidas por un juez local, como parte de una investigación en curso contra una presunta red de protección a “La Barredora” dentro de corporaciones policiacas, municipales y estatales.

Se dice que los detenidos ya fueron trasladados a las instalaciones de la FGE para rendir declaración, mientras que la Secretaría de Seguridad estatal mantiene una postura de “cero tolerancia” ante posibles actos de corrupción dentro de sus filas. El caso revela la fragilidad de las estructuras policiales frente a la infiltración del crimen organizado; ¿qué tan profundo llega la red de complicidades dentro de las corporaciones de seguridad en Tabasco?