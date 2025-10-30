Logo InklusionSitio accesible
Los temas más relevantes de la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum hoy 30 de octubre

Entérate de los temas más relevantes de los que habló la presidenta para este 30 de octubre desde Palacio Nacional, como el paro de agricultores en Arco Norte.

Escrito por: América López

Con información de: Agustín Rodríguez

Claudia Sheinbaum mañanera.
Mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy 30 de octubre|Gobierno de México.

Este es el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves 30 de octubre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta los temas más relevantes.

Mañanera EN VIVO

Detención de Simón Levy

Sobre el caso de Simón L., la presidenta Claudia Sheinbaum, señala que sí hubo una detención en Portugal, el 28 de octubre de 2025.

“Él parece que tiene nacionalidad de algún país europeo, por lo tanto, lo liberan, pero no puede salir del país. En México hay dos carpetas de investigación en su contra”, aclara.

Red ferroviaria busca el desarrollo de la población

La presidenta destacó que la construcción de una red ferroviaria busca llevar el desarrollo de la población. “Son proyectos estratégicos, con perspectiva social, de desarrollo económico, para el sursureste, olvidado durante muchos años”, dijo.

Avances del Tren Interoceánico

Octavio Sánchez, director del Corredor Interoceánico, informa sobre los avances en los Puertos de Coatzacoalcos, Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca; Dos Bocas, Tabasco; y Chiapas, que finalizarán en noviembre de este año.

¿A qué hora comienza la conferencia matutina?

La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.

Claudia SheinbaumPresidencia de México

