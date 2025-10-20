¿De qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 20 de octubre?

La presidenta dio a conocer su punto de vista sobre la nueva imagen del Partido Acción Nacional (PAN):

“Yo más bien diría que hubo muy poca sensibilidad, el día que lo hicieron para empezar, o sea que hay decenas de miles de familias damnificadas, con problemas y en medio de eso se hace un relajamiento de un partido político… podrían haberse esperado 15 días ¿no? Hasta que decidiéramos que la emergencia se levanta? ..¿no? Yo creo que eso habla de su visión y de su falta de sensibilidad y amor al pueblo…. Y segundo, es que, pues es en el mismo lugar, y con la misma gente, la verdad”, dijo.