¿De qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 20 de octubre?
Entérate de lo que habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera este lunes 20 de octubre desde Palacio Nacional.
¡Atención! Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 20 de octubre. No te pierdas los temas más relevantes de la agenda nacional e internacional que tocó la presidenta.
Mañanera EN VIVO
Sheinbaum opina sobre la nueva imagen del PAN
La presidenta dio a conocer su punto de vista sobre la nueva imagen del Partido Acción Nacional (PAN):
“Yo más bien diría que hubo muy poca sensibilidad, el día que lo hicieron para empezar, o sea que hay decenas de miles de familias damnificadas, con problemas y en medio de eso se hace un relajamiento de un partido político… podrían haberse esperado 15 días ¿no? Hasta que decidiéramos que la emergencia se levanta? ..¿no? Yo creo que eso habla de su visión y de su falta de sensibilidad y amor al pueblo…. Y segundo, es que, pues es en el mismo lugar, y con la misma gente, la verdad”, dijo.
¿Cuánto dinero se destinará a la reconstrucción de zonas afectadas por inundaciones?
La presidenta Sheinbaum dio a conocer que se destinarán 10 mil millones específicamente a las zonas afectadas y a las familias damnificadas por las inundaciones en al menos 5 estados de la República Mexicana.
Plan integral de apoyo a afectados por las lluvias
Ariadna Montiel, titular de Bienestar, dio a conocer el Plan integral de apoyo a afectados por las lluvias:
- Más de 79 mil 445 viviendas censadas en Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Puebla y SLP.
- Entrega de primer apoyo de 20 mil pesos, más vale de enseres y canasta básica
-Segundo apoyo según daño: 25 mil (medio), 40 mil (mayor) y 70 mil (pérdida total)
-Apoyo a comercios de 50 mil y campo/ganadería de 50 a 100 mil
-Reubicación para personas en zonas de alto riesgo
¿Quién es quién en los productos de primera necesidad?
Iván Escalante, titular de Profeco, dio a conocer el quién es quién en los artículos de primera necesidad en varios estados de la República Mexicana. Destacó que en todas las regiones del país, la Canasta Básica se mantiene por debajo de los 910 pesos.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.