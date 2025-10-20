Lunes de rutina: ¿Cómo opera el Hoy No Circula 20 de octubre en CDMX y Edomex?

¡Tráfico pesado! Como no se activó ninguna contingencia ambiental este lunes 20 de octubre, las restricciones del programa Hoy No Circula se mantienen en su esquema habitual en Ciudad de México y en 40 municipios del Estado de México (Edomex).

¿Qué autos descansan hoy por el programa Hoy No Circula?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), este lunes los vehículos con engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6 y holograma 1 y 2 deberán permanecer fuera de circulación.

Esta medida busca reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire, sobre todo en temporada de poca dispersión de contaminantes.

Hoy No Circula para el lunes 17 de abril de 2023 en la CDMX y Edomex

Multas por no respetar el Hoy No Circula en 2025

Los conductores que incumplan con el programa pueden recibir una multa bastante costosa. Tan solo en 2025, el valor de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) es de 113.14 pesos.

La sanción va de 20 a 30 UMAS, es decir, de 2 mil 263 a 3 mil 395 pesos, además de que el vehículo puede ser remitido al corralón, en caso de que el automovilista infrinja por segunda ocasión las reglas.

Así quedó el calendario del Nuevo hoy No Circula en el Edomex. |Secretaría del Medio Ambiente del Edomex.

Vehículos exentos del Hoy No Circula

No todos los autos están sujetos a estas restricciones. El programa contempla excepciones para vehículos con tecnologías limpias o de uso esencial. Están exentos de la medida:



Autos con holograma “Exento”, “00” y “0”.

Vehículos de emergencia.

Vehículos de transporte escolar con permiso vigente.

Autos conducidos por personas con discapacidad.

Transporte público federal de pasajeros autorizado.

Vehículos con pase turístico vigente.

¿Cuándo se activa la contingencia ambiental en CDMX y Edomex?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara contingencia ambiental cuando los niveles de contaminantes, como el ozono y las partículas suspendidas, superan los límites establecidos por la norma.

Cuando esto ocurre, se aplican restricciones adicionales al programa Hoy No Circula, como:



Suspensión temporal de actividades al aire libre.

Reducción de circulación vehicular hasta en 20% para ciertos hologramas.

Doble Hoy No Circula, con más autos fuera de circulación

Con el programa #HoyNoCircula, el Gobierno del Estado de México busca reducir el tráfico, mejorar la calidad del aire y proteger la salud de todas y todos.

Conoce más en: https://t.co/SDzvmIHN07#MedioAmbiente#ElPoderDeServir pic.twitter.com/dOs0unrItq — Medio Ambiente (@AmbienteEdomex) October 17, 2025

¿Cómo recibir notificaciones del Doble Hoy No Circula en tu celular?

Para no perderte ninguna alerta y saber si aplica Doble Hoy No Circula, puedes activar notificaciones gratuitas por SMS siguiendo estos pasos:



Ingresa a hoynocircula.cdmx.gob.mx

Selecciona tu holograma y la terminación de tu placa.

y la terminación de tu placa. Inicia sesión con tu llave CDMX (si no tienes una, puedes crearla en el mismo portal)

(si no tienes una, puedes crearla en el mismo portal) Activa la opción para recibir alertas y notificaciones.

De esta manera estarás al tanto de cualquier contingencia ambiental o restricción extraordinaria que pueda afectar la circulación vehicular en la capital y el estado vecino.