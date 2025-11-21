¿Te van a multar este viernes? Así opera el Hoy No Circula 21 de noviembre en CDMX y Edomex

En los últimos días, la contaminación en el Valle de México ha aumentado de manera drástica debido a la falta de lluvias, por lo que se sugiere consultar si tu vehículo puede transitar libremente conforme al Hoy No Circula.

Este programa, implementado a finales de los años 80, tiene como objetivo reducir la emisión de contaminantes altamente peligrosos para la salud en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Lista de autos que no pueden circular los viernes en CDMX y Edomex

Autos con engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Hologramas de verificación 1 y 2

Estos vehículos deberán respetar las restricciones desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios del Edomex que participan en el programa, incluyendo Toluca y el valle de Santiago Tianguistenco.

¿Qué vehículos no circulan este viernes?|CAME

¿Hay Doble No Circula este viernes 21 de noviembre?

No. Este viernes 21 de noviembre no se activó la contingencia ambiental, por lo que no aplicará el Doble Hoy No Circula. Las restricciones habituales se mantienen sin cambios.

Aun así, en las últimas horas se han observado incrementos importantes de ozono (O₃) y partículas PM10 en varias zonas del Valle de México. Si los contaminantes rebasan los niveles permitidos y la calidad del aire se deteriora de forma severa, la autoridad podría decretar la Contingencia Ambiental Fase 1.

Por ello, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te sugerimos estar pendientes de los canales oficiales para evitar sorpresas y posibles sanciones.

Así quedó el calendario del Nuevo hoy No Circula en el Edomex. |Secretaría del Medio Ambiente del Edomex.

Multas por circula en días no permitidos en CDMX y Edomex

¡Toma precauciones! Circular un día que no te corresponde puede derivar en una multa que va de 20 a 30 UMA, equivalente a entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos, además del riesgo de que tu vehículo sea enviado al corralón.

Para este sábado, los autos con holograma 1 con terminación de placa en número par (0, 2, 4, 6, 8) no podrán transitar, mientras que los domingos, el programa Hoy No Circula no aplica y todos los autos pueden transitar sin restricciones.