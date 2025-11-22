¡Apaga los motores! Así estará operando el Hoy No Circula este sábado en la CDMX y Edomex
Este sábado el Hoy No Circula operará en CDMX y Edomex con restricciones para hologramas y terminaciones específicas; revisa si tu vehículo puede circular.
Este sábado, el programa Hoy No Circula estará vigente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) con restricciones específicas según holograma y terminación de placa.
Las autoridades recordaron que la medida busca reducir emisiones y mantener la calidad del aire, por lo que es importante que los automovilistas verifiquen si su vehículo puede circular antes de salir, a fin de evitar multas y contratiempos.
🚙 ¡Atención conductores! Del 1 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, los autos con placas extranjeras o importación temporal vigente estarán libres del Programa Hoy No Circula. Evita abusos y viaja seguro. ✅#HoyNoCircula #Edoméx pic.twitter.com/pFYWdSiWfe— Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) November 21, 2025
El sábado 22 de octubre de 2025 no podrán circular los vehículos con holograma 2, así como los de holograma 1 cuya terminación de placa sea par (0, 2, 4, 6 y 8). Los autos foráneos sin verificación vigente también deberán acatar la restricción.
En contraste, quedan exentos del programa los vehículos con holograma 0 y 00, además de los eléctricos, híbridos, unidades de emergencia, transporte público y aquellos utilizados por personas con discapacidad o servicios de seguridad.
El programa se aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Circular en horario restringido puede derivar en multas de hasta $3,112.20 pesos y la remisión del vehículo al corralón.
Multas por no respetar el Hoy No Circula
No respetar el calendario del Hoy No Circula puede salir muy caro y afectar tu bolsillo. Conducir un vehículo en día restringido puede generar multas que van de 2,262 a 3,394 pesos, montos equivalentes a 20, 25 o hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que las autoridades recomiendan verificar las restricciones antes de salir de casa para evitar sanciones.
📌#RecomendacionesCAMe |— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 15, 2025
Consulta diariamente el Índice AIRE Y SALUD en https://t.co/y0bYxkMhgy para conocer la #CalidadDelAire en tu ciudad y seguir las indicaciones necesarias para proteger tu salud. #CuidemosElAireQueRespiramos #SaludAmbiental pic.twitter.com/yugiQbFema
La CAMe indica que esta estrategia es clave para contener los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana, ya que limitar la cantidad de vehículos en las calles contribuye a mantener una mejor calidad del aire.
¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?
El programa del Hoy No Circula se implementa en la Ciudad de México y en los diferentes municipios del Estado de México:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Cuautitlán Izcalli
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco