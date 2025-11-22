¡Apaga los motores! Así estará operando el Hoy No Circula este sábado en la CDMX y Edomex

Este sábado, el programa Hoy No Circula estará vigente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) con restricciones específicas según holograma y terminación de placa.

Las autoridades recordaron que la medida busca reducir emisiones y mantener la calidad del aire, por lo que es importante que los automovilistas verifiquen si su vehículo puede circular antes de salir, a fin de evitar multas y contratiempos.

🚙 ¡Atención conductores! Del 1 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, los autos con placas extranjeras o importación temporal vigente estarán libres del Programa Hoy No Circula. Evita abusos y viaja seguro. ✅#HoyNoCircula #Edoméx pic.twitter.com/pFYWdSiWfe — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) November 21, 2025

El sábado 22 de octubre de 2025 no podrán circular los vehículos con holograma 2, así como los de holograma 1 cuya terminación de placa sea par (0, 2, 4, 6 y 8). Los autos foráneos sin verificación vigente también deberán acatar la restricción.

En contraste, quedan exentos del programa los vehículos con holograma 0 y 00, además de los eléctricos, híbridos, unidades de emergencia, transporte público y aquellos utilizados por personas con discapacidad o servicios de seguridad.

El programa se aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Circular en horario restringido puede derivar en multas de hasta $3,112.20 pesos y la remisión del vehículo al corralón.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

No respetar el calendario del Hoy No Circula puede salir muy caro y afectar tu bolsillo. Conducir un vehículo en día restringido puede generar multas que van de 2,262 a 3,394 pesos, montos equivalentes a 20, 25 o hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que las autoridades recomiendan verificar las restricciones antes de salir de casa para evitar sanciones.

📌#RecomendacionesCAMe |

Consulta diariamente el Índice AIRE Y SALUD en https://t.co/y0bYxkMhgy para conocer la #CalidadDelAire en tu ciudad y seguir las indicaciones necesarias para proteger tu salud. #CuidemosElAireQueRespiramos #SaludAmbiental pic.twitter.com/yugiQbFema — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 15, 2025

La CAMe indica que esta estrategia es clave para contener los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana, ya que limitar la cantidad de vehículos en las calles contribuye a mantener una mejor calidad del aire.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

El programa del Hoy No Circula se implementa en la Ciudad de México y en los diferentes municipios del Estado de México: