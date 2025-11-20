¡Dimes y diretes en San Lázaro! Influencer morenista irrumpe sesión y se arma la trifulca

La presencia de un youtuber afín a Morena en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados detonó este jueves una fuerte confrontación entre legisladores del PRI y la mayoría oficialista.

El hecho, que ocurrió durante una sesión ordinaria en San Lázaro, evidenció nuevamente el control diferenciado del acceso al recinto: mientras a los medios acreditados se les mantiene restringida la entrada, los llamados “yutuberos” cercanos al régimen circulan hasta en las curules.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, fue quien prendió la mecha al denunciar públicamente la presencia de un sujeto que intentó entrevistarlo con evidente intención de provocar. Moreira exigió conocer su identidad y la razón por la que se encontraba en el área legislativa, específicamente en las curules de Morena y del PT.

El influencer identificado: Isaac Pavel Martínez

Más tarde se confirmó que el individuo era Isaac Pavel Martínez, un creador de contenido identificado como simpatizante de Morena y quien trabaja para la presidenta municipal morenista de Cuautitlán Izcalli, Juana Carrillo Luna. Su presencia desató de inmediato una oleada de reclamos entre los legisladores de oposición.

La denuncia de Moreira elevó el tono del debate. El priista incluso retó a Morena y al PT a discutir el tema en la agenda política, lo que derivó en una cadena de dimes y diretes con diputados oficialistas que también alzaron la voz desde sus curules.

EN VIVO / Sesión Ordinaria del 20 de noviembre de 2025 https://t.co/PDLOYpshwK — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 20, 2025

La Mesa Directiva ordena su salida… y estalla otro reclamo

Frente al desorden, Sergio Gutiérrez Luna, presidente en turno de la Mesa Directiva, ordenó que el influencer fuera retirado del salón de sesiones y trasladado al área destinada para la prensa.

Sin embargo, la decisión encendió una segunda protesta: los reporteros acreditados que cubren la fuente de la Cámara de Diputados expresaron su molestia a gritos, pues a ellos se les impide entrar al recinto mientras que a los yutuberos afines al gobierno se les otorga un trato preferencial.

El “Peje Grillo” reaparece arropado por Morena

Pese al incidente, otro personaje afín a la 4T, conocido como “Peje Grillo”, apareció poco después al lado de diputados de Morena, participando en la conferencia denominada La Legislativa del Pueblo, donde fue recibido y arropado por legisladores del oficialismo.

El episodio reavivó la discusión sobre el uso político de influencers y creadores de contenido dentro del recinto legislativo, así como las crecientes restricciones hacia la prensa tradicional que cubre el Congreso.