Placas y autos exentos: así aplica el Hoy No Circula este lunes 24 de noviembre

El programa Hoy No Circula sigue vigente en la Ciudad de México (CDMX) y municipios del Estado de México (Edomex), con el objetivo de reducir la contaminación que afecta a la capital.

Para este lunes 24 de noviembre, los conductores deben conocer qué vehículos están exentos y cuáles deben descansar, con base en la información más actualizada.

¿Qué autos descansan los lunes por el Hoy No Circula?

Los lunes, el programa restringe la circulación principalmente a los vehículos según el último dígito de sus placas y el color del engomado. Lo que significa que estos autos no podrán salir:



Placas con terminación 5 y 6

Engomado amarillo

Vehículos con holograma 1 y 2

Hoy No Circula: Los autos que descansan los lunes en la CDMX y Edomex

Placas foráneas quedan exentas del Hoy No Circula en Edomex

¡Atención, conductores! Del 1 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, los vehículos con placas foráneas o con importación temporal vigente estarán exentos del Hoy No Circula únicamente en el Edomex.

Esta medida tiene como finalidad facilitar el tránsito en temporada decembrina, así como evitar que los conductores sean víctimas de abuso o extorsión.

Por lo tanto, si planeas viajar con un auto extranjero durante este periodo, no tendrás restricciones, aunque es importante que cuentes con todos tus documentos en regla.

De igual forma, los automovilistas deben recordar que, una vez que acabe diciembre, las multas en Toluca comenzarán a aplicarse después del periodo de socialización del programa.

Lista completa de autos sin restricciones por el Hoy No Circula

Además de los vehículos extranjeros o de importación temporal, existen otros autos que no están sujetos al Hoy No Circula, incluyendo:



Vehículos con holograma cero emisiones.

Autos eléctricos e híbridos.

Unidades de transporte escolar

Transporte público y de carga autorizado por las autoridades.

Vehículos de emergencia, seguridad y servicios esenciales.

Autos con pase turístico.

Autos con permiso para personas con discapacidad.

Multas por no seguir el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Los conductores que incumplan con las restricciones pueden recibir multas económicas que van de 2 a 3 mil pesos, equivalentes a 20 a 25 unidades de medida y actualización (UMA).

Estas sanciones aplican a cualquier vehículo que circule en días de restricción sin estar exento, y su monto puede variar según la infracción cometida, especialmente en días de contingencia ambiental.

