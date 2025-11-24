¿Gasolina más barata? Conoce el precio de la Magna y Premiun HOY 24 de noviembre

Este lunes 24 de noviembre, ante la amenaza inminente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) de un Megabloqueo Nacional para exigir mayor seguridad, una alerta vial apunta a colapsar a varias carreteras en el país. En la CDMX y el Estado de México, el tráfico intenso de inicio de semana más las acciones secundarias resultado de este movimiento, ha provocado que varios conductores y transportistas se pregunten, ¿cuál es es el precio de la gasolina hoy?

Para evitar quedar atrapado en medio del caos vial, es importante salir con tiempo y llenar tu tanque. Una buena carga de combustible frente a las complicaciones alternas que podría arrastrar el Megabloqueo Nacional en la Ciudad de México y el Área Metropolitana te puede ahorrar tiempo e incertidumbre.

Antes de cargar, es clave revisar el precio de gasolina autorizado para evitar cobros fuera de lo permitido. Los ajustes que publica la Secretaría de Hacienda y la CRE cambian según el tipo de cambio y el costo del petróleo, por eso hoy te dejamos el precio oficial de la gasolina Magna y Premium en tu zona.

Con esta información podrás comparar lo que marca tu gasolinera, detectar si respeta el monto vigente y evitar pagar de más sin darte cuenta.

Precio promedio de la gasolina HOY 24 de noviembre

Gasolina Regular precio por litro: 23.38 pesos



Precio de gasolina Premium por litro: 25.87 pesos



Diésel precio por litro: 26.31 pesos

¿Cuál es el costo del gas natural vehicular hoy 24 de noviembre?

Mínimo por litro: 10.99 pesos



Promedio por litro: 12.58 pesos



Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio oficial promedio de la gasolina HOY 24 de noviembre en CDMX

Gasolina Regular: 23.47 pesos



Precio de gasolina Premium: 26.09 pesos



Diésel costo por litro: 26.05 pesos

Precio de la gasolina en el Edomex hoy 24 de noviembre 2025

Gasolina Regular: 23.59 pesos



Precio de gasolina Premium: 25.31 pesos



Diésel costo por litro: 25.80 pesos

¿Cuál es el precio de gasolina en Jalisco este 24 de noviembre 2025?

Gasolina Regular: 23.88 pesos



Precio de gasolina Premium: 26.54 pesos



Diésel costo por litro: 26.39 pesos

Nuevo León: Precio de la gasolina hoy 24 de noviembre

Gasolina Regular: 23.40 pesos



Precio de gasolina Premium: 27.18 pesos



Diésel costo por litro: 26.02 pesos

¿En qué lugar está más barata la gasonina hoy 24 de noviembre?

El precio de la gasolina hoy, 24 de noviembre de 2025, refleja los ajustes reportados por los permisionarios ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que supervisa el cumplimiento de los costos oficiales. Estos valores son clave para los automovilistas, ya que marcan la diferencia al momento de llenar el tanque.

En Cárdenas, Tabasco, el litro de gasolina Magna se mantiene entre los más baratos del país, con un promedio de 23.29 pesos, mientras que en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, los conductores enfrentan uno de los precios más altos, alcanzando hasta 27.59 pesos por litro, según el último reporte energético.