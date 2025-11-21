Conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 21 de noviembre
Sheinbaum felicita a Fátima Bosch
La presidenta fue cuestionada sobre Fátima Bosch, ganadora del certamen de belleza Miss Universo, originaria de Tabasco. "Muchas felicidades", mencionó.
Asimismo, destacó que le pareció muy bien que ella alzara la voz cuando creyó que le estaban faltando al respeto.
"Muchas felicidades a ella, siempre tiene su cuestionamiento del concurso de Miss Universo, pero no vamos a entrar en ese debate. Pero a mí me gustó de ella, aparte de todo lo que tiene que ver con eso, que ella levanta la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia en contra de ella, y es un ejemplo en ese momento", dijo.
Plataforma Saberes
Mario Delgado destacó que ante plataformas privadas ya existentes, "Saberes" será pública e incorporará los conocimientos que se generan en instituciones de Educación Superior.
Presentación de plataforma Saberes
"Se estima que con la Inteligencia Artificial generativa el conocimiento se duplica cada 24 horas. Es por eso que la educación debe permanecer vigente toda la vida", mencionó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.
