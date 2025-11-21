Conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 21 de noviembre

La presidenta fue cuestionada sobre Fátima Bosch, ganadora del certamen de belleza Miss Universo, originaria de Tabasco. "Muchas felicidades", mencionó.

Asimismo, destacó que le pareció muy bien que ella alzara la voz cuando creyó que le estaban faltando al respeto.

"Muchas felicidades a ella, siempre tiene su cuestionamiento del concurso de Miss Universo, pero no vamos a entrar en ese debate. Pero a mí me gustó de ella, aparte de todo lo que tiene que ver con eso, que ella levanta la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia en contra de ella, y es un ejemplo en ese momento", dijo.