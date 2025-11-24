Dos choques automovilísticos en Azcapotzalco sacuden la madrugada; hay un herido | Mientras Dormía

Un fuerte accidente sacudió la madrugada de este lunes 24 de noviembre de 2025 la avenida Aquiles Serdán, en la colonia Nextengo, alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Dos vehículos colisionaron y generaron una intensa movilización de servicios de emergencia.

Los reportes iniciales indican que un hombre, quien estaba presuntamente en estado de ebriedad y conducía a exceso de velocidad, perdió el control de su automóvil y chocó directamente contra un taxi que transitaba por la zona. El impacto causó daños visibles en ambos vehículos e inquietó a vecinos y conductores cercanos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX acudieron al lugar para asegurar la zona y recabar evidencia. Minutos después, paramédicos valoraron a los ocupantes de ambos autos. Aunque el accidente fue aparatoso, ninguna persona sufrió lesiones graves, por lo cual no fue necesario el traslado a un hospital.

¿Cómo ocurrió el accidente en Aquiles Serdán?

El choque ocurrió en un punto muy transitado, lo que causó alarma entre los habitantes y automovilistas. La rápida respuesta de los cuerpos de seguridad y paramédicos permitió controlar la situación sin complicaciones mayores.

Las investigaciones para determinar responsabilidades continúan, especialmente sobre la presunta influencia del alcohol en uno de los conductores.

Reportan otro accidente: motociclista lesionado en Tezozómoc y San Isidro

También en Azcapotzalco, pero en la colonia Petrolera, una camioneta familiar embistió a un motociclista en el cruce de la avenida Tezozomoc y la calzada San Isidro.

El conductor de la motocicleta resultó lesionado, fue atendido en el lugar y trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

¿Qué pasará con los conductores involucrados en los accidentes de hoy?

Los conductores de ambos vehículos involucrados en el segundo accidente fueron llevados ante las autoridades correspondientes para aclarar los hechos y definir responsabilidades legales. Se espera que las investigaciones sigan su curso para evitar futuros incidentes similares.

