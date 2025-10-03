Viernes de protestas en CDMX: Marchas por Palestina, movilizaciones en UNAM y asamblea de la CNTE
Hoy la CDMX enfrenta un día de manifestaciones y posibles bloqueos por marchas a la Embajada de Israel, protestas en UNAM y una asamblea nacional de la CNTE.
Hoy, viernes 3 de octubre, la CDMX se prepara para una jornada con diversas manifestaciones, marchas y múltiples concentraciones que podrían generar bloqueos en puntos clave de la ciudad.
La movilización más destacada tendrá lugar al mediodía en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde ciudadanos marcharán desde las oficinas de la ONU hacia la Embajada de Israel. A la par, el Centro Histórico será otro foco de atención desde las 9:00 horas, ya que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevará a cabo su Asamblea Nacional Representativa para definir el futuro de su huelga nacional.
El sur de la ciudad, específicamente Ciudad Universitaria, también será un epicentro de protestas y no se descarta un posible bloqueo sobre la Avenida Insurgentes Sur.
Sigue aquí el Minuto a Minuto de las manifestaciones, bloqueos y marchas en la Ciudad de México este viernes.
Marchas y protestas en CDMX hoy:
Marcha en Solidaridad con Palestina
- Hora: 12:00.
- Punto de partida: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Alejandro Dumas No. 165, Polanco).
- Destino: Embajada de Israel (Sierra Madre No. 215, Lomas de Chapultepec).
- Motivo: Exigir la liberación de activistas de la “Flotilla Global Sumud”, un alto a la guerra en Gaza y que el gobierno mexicano rompa relaciones diplomáticas.
Asamblea Nacional de la CNTE
- Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación:
- A las 09:00 horas, realizarán su “Asamblea Nacional Representativa” en la sede de la Sección IX (Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico).
- El objetivo es diseñar un plan de acción para la siguiente etapa de su huelga nacional y exigir la abrogación de la Reforma Educativa y la Ley del ISSSTE de 2007.
Protestas en Rectoría de la UNAM
- Docentes del CCH Sur:
- A las 11:00 horas, llevarán a cabo un mitin en la Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria para entregar un documento que solicita la implementación de una cultura de paz y seguridad en todas las escuelas de la UNAM.
- No se descarta el bloqueo de Av. Insurgentes Sur.
Cierran Bucareli y afectaciones en Reforma
¡Toma previsiones! Caos en Bucareli: La avenida sigue cerrada por vallas metálicas rompe olas, lo que afecta a quienes circulan de Reforma rumbo a Chapultepec. La carga pesada fue desviada a Balderas, donde también hay fuerte congestionamiento.
#AlertaVialFIA | Caos en Bucareli
La avenida sigue cerrada por vallas metálicas rompe olas, lo que afecta a quienes circulan de Reforma rumbo a Chapultepec.
La carga pesada fue desviada a Balderas, donde también hay fuerte congestionamiento.
Vía: @isidrocorro pic.twitter.com/uIFss7OGAm
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en lateral de Av. Paseo de la Reforma al Poniente a la altura de Río Sena, alcaldía Cuauhtémoc, por vallas metálicas. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Río Pánuco.
Hoy No Circula en CDMX: ¿Qué autos descansan el viernes?
¡Toma nota! De acuerdo con el calendario que establece la Secretaria del Medio Ambiente (Sedema), las restricciones aplican únicamente para los autos con:
- Engomado azul
- Terminación de placas 9 y 0
- Holograma 1 y 2
Los autos con holograma 0 o 00, así como vehículos eléctricos o híbridos, pueden circular con normalidad, sin importar la terminación de su placa.
Para este viernes, los #vehículos que no circulan son los que tienen engomado azul, terminación de placa 9 y 0, y holograma 1 y 2.
Recuerda que el #HoyNoCircula aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en la #CDMX y municipios del #Edomexhttps://t.co/iQ4qW9X4IN pic.twitter.com/7Fhk8GiDF3