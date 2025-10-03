Viernes de protestas en CDMX: Marchas por Palestina, movilizaciones en UNAM y asamblea de la CNTE

Hoy, viernes 3 de octubre, la CDMX se prepara para una jornada con diversas manifestaciones, marchas y múltiples concentraciones que podrían generar bloqueos en puntos clave de la ciudad.

La movilización más destacada tendrá lugar al mediodía en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde ciudadanos marcharán desde las oficinas de la ONU hacia la Embajada de Israel. A la par, el Centro Histórico será otro foco de atención desde las 9:00 horas, ya que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevará a cabo su Asamblea Nacional Representativa para definir el futuro de su huelga nacional.

El sur de la ciudad, específicamente Ciudad Universitaria, también será un epicentro de protestas y no se descarta un posible bloqueo sobre la Avenida Insurgentes Sur.

