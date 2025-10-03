Desgracia en la Narvarte: Padre e hijo colapsan desde la azotea de un edificio sobre Eje Central

Un padre y su hijo adolescente se debaten entre la vida y la muerte tras caer desde una altura de aproximadamente 30 metros de un edificio ubicado sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez.

El dramático incidente, ocurrido la mañana de este viernes 3 de octubre, provocó una intensa movilización de los servicios de emergencia. Ambos fueron trasladados en estado grave a distintos hospitales, mientras la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX) ya investiga las causas que originaron la caída.

Al lugar acudió el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) para indagar en lo sucedido y reportar los hechos:

¿Qué pasó en el Eje Central Lázaro Cárdenas? Padre e hijo colapsan de un edificio

La alerta se activó cuando vecinos de la zona reportaron a las autoridades el hallazgo de dos personas tendidas sobre el asfalto frente al número 853 de Lázaro Cárdenas, casi esquina con la calle Concepción Béistegui. Las víctimas, un joven de 17 años y su padre, de entre 35 y 40 años, presentaban múltiples lesiones y manchas de sangre, producto de la violenta caída.

Los primeros en llegar fueron policías del sector Narvarte, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de ambulancias. Al sitio arribaron unidades del Centro de Regulación de Urgencias Médicas (CRUM) y paramédicos de la alcaldía Benito Juárez para brindar los primeros auxilios.

#AlMomento | Momentos de tensión en la alcaldía #BenitoJuárez, CDMX



Dos personas cayeron de aproximadamente 30 metros de altura en el cruce de Lázaro Cárdenas y Concepción Béistegui. Equipos de emergencia trabajan para trasladar a los heridos al hospital más cercano.



Vía:… pic.twitter.com/C1oIIlj5Z9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 3, 2025

Tras estabilizarlos, los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales:



El joven de 17 años fue llevado al Hospital de Xoco .

fue llevado al . Su padre fue ingresado en un nosocomio en la zona sur de la Ciudad de México

Hasta el momento, las causas que provocaron que padre e hijo cayeran desde la azotea son un misterio. La Fiscalía capitalina ya inició la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades se encuentran recabando testimonios y posibles indicios en el edificio para determinar si se trató de un trágico accidente, un intento de suicidio coordinado o si existió la participación de un tercero en los hechos.

