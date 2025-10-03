Logo InklusionSitio accesible
Metro CDMX hoy 3 de octubre 2025: reportes en vivo | Retrasos y sin trenes en Línea 2

Sigue el reporte del Metro CDMX hoy viernes 3 de octubre de 2025. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.

Escrito por: Arturo Engels
Metro CDMX: Lo que debes saber del servicio hoy, viernes 3 de octubre

¡Que no se te haga tarde! Revisa qué pasa en el Metro hoy, además de cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México, durante este viernes.

¡Llega a tiempo a tu destino! Si eres usuario frecuente del Metro CDMX, en este minuto a minuto de Fuerza Informativa Azteca te podrás mantener informado EN VIVO acerca del avance de trenes en las 12 Líneas del Metro de la Ciudad de México.

EN VIVO

Largas esperas y sin trenes en Línea 2

¿Qué pasa en Línea 2? Usuarios del Metro CDMX señalan que: “Ya van mas de 6 minutos en revolución y no pasa el metro en línea 2 dirección tasqueña Ya pasaron 3 a cuatro”.

Línea 9 colapsada: usuarios

Usuarios del Metro CDMX señalan que la Línea 9 se encuentra colapsada; por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa que “al llegar a la estación Pantitlán y en horarios de mayor demanda, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios”. Este ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén, señala el Metro.

Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy viernes 3 de octubre de 2025

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) ya ofrece servicio completo luego de que estuvo parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.

Notas