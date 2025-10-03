Metro CDMX hoy 3 de octubre 2025: reportes en vivo | Retrasos y sin trenes en Línea 2
Sigue el reporte del Metro CDMX hoy viernes 3 de octubre de 2025. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
¡Que no se te haga tarde! Revisa qué pasa en el Metro hoy, además de cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México, durante este viernes.
¡Llega a tiempo a tu destino! Si eres usuario frecuente del Metro CDMX, en este minuto a minuto de Fuerza Informativa Azteca te podrás mantener informado EN VIVO acerca del avance de trenes en las 12 Líneas del Metro de la Ciudad de México.
EN VIVO
Largas esperas y sin trenes en Línea 2
¿Qué pasa en Línea 2? Usuarios del Metro CDMX señalan que: “Ya van mas de 6 minutos en revolución y no pasa el metro en línea 2 dirección tasqueña Ya pasaron 3 a cuatro”.
Ya van mas de 6 minutos en revolución y no pasa el metro en línea 2 dirección tasqueña— Alejandra (@AlejaT_12) October 3, 2025
Ya pasaron 3 a cuatro s
Línea 9 colapsada: usuarios
Usuarios del Metro CDMX señalan que la Línea 9 se encuentra colapsada; por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa que “al llegar a la estación Pantitlán y en horarios de mayor demanda, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios”. Este ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén, señala el Metro.
Colapsada línea 9 hora 6:56 AM 😫 pic.twitter.com/IQOZccJ0Kn— chiqui (@UnaDeetzy) October 3, 2025
Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy viernes 3 de octubre de 2025
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) ya ofrece servicio completo luego de que estuvo parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 21° C Mín. 13° C pic.twitter.com/CIUzobNEXL— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 3, 2025