Zona Metropolitana de Guadalajara: Rescatan a jovencita de un motel; pidió ayuda con una nota

La jornada reciente estuvo marcada por una serie de incidentes que pusieron a prueba a las fuerzas del orden y a los equipos de emergencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara, incluyendo un rescate silencioso, un asalto violento y una agresión en el marco de una disputa familiar. Los tres eventos, sin conexión entre sí, movilizaron a distintas corporaciones y dejaron varias personas heridas o bajo custodia protectora.

Liberan a joven que estaba retenida en un motel

Durante la madrugada del viernes, una joven de 25 años, oriunda de La Piedad, Michoacán, fue asistida después de solicitar ayuda de forma sutil en un motel. El lugar, denominado La Roca, se localiza en la antigua vía a Chapala, cerca del límite con El Salto, en la colonia Juan de la Barrera.

La mujer relató a los oficiales que había permanecido retenida contra su voluntad durante seis días dentro de la habitación 136. Compartía el espacio con un varón de 23 años, procedente de Pénjamo, Guanajuato.

La situación se descubrió cuando una empleada de limpieza acudió a cobrar el servicio del cuarto y la huésped le deslizó una nota indicando que deseaba retirarse del sitio y separarse de su acompañante.

Al llegar, los agentes conversaron con ambos, quienes resultaron ser oriundos de Michoacán. En la estancia, la policía aseguró una cantidad considerable de evidencia material: seis teléfonos móviles, diversos chips telefónicos y un dispositivo de terminal bancaria.

Pese a la delicada situación, la mujer manifestó su deseo de no interponer un recurso legal o denuncia formal; su única petición fue ser trasladada fuera del lugar y regresar a su estado natal. Siguiendo las instrucciones de la autoridad investigadora, fue conducida a las instalaciones del sistema DIF para que permaneciera en resguardo hasta ser entregada a un pariente.

Lesionado por resistencia durante un atraco

Más tarde, un hombre resultó herido de bala al oponer resistencia durante un intento de robo a una tienda de víveres en la colonia Nueva Santa María, en el cruce de San Odilón y Santa Virginia.

El personal de auxilio confirmó que el afectado presentaba dos impactos de proyectil en la zona abdominal. Los delincuentes le dispararon después de que el individuo se negara a ceder ante la amenaza delictiva.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre de 30 años fue agredido con arma de fuego en el pecho en un negocio de la Col. Nueva Santa María, luego que dos mujeres y un hombre intentaran asaltar su tienda de abarrotes, los agresores huyeron.



Con información: Antonio Sánchez, (@Asancheztv). pic.twitter.com/cqnbKEFo2Y — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 3, 2025

Según el informe de las autoridades, los agresores eran dos mujeres y un hombre. El trío abandonó en el sitio dos vehículos motorizados y emprendió la huida a pie. Las fuerzas del orden localizaron en la escena diversos casquillos percutidos, mismos que fueron resguardados para su análisis. La investigación de este caso ha quedado en manos de la Fiscalía para continuar con las diligencias.

Discusión familiar culmina en ataque con arma de fuego

Finalmente, una disputa de índole familiar escaló hasta la violencia armada. El incidente se originó a partir de una denuncia por violencia de pareja, donde una mujer presuntamente bajo los efectos de bebidas alcohólicas intentaba llevarse por la fuerza a su hijo, menor de edad.

Durante la intervención policial, se reportó el sonido de detonaciones. Posteriormente, se localizó a un hombre con una herida de bala en su hombro izquierdo, con entrada y salida a la altura del omóplato.

Testigos señalaron que la víctima estaba inmersa en una discusión con el novio de un familiar, cuando un tercero llegó al punto y efectuó la agresión directa. Las autoridades indicaron que el agresor llegó acompañado de familiares y de un conocido de estos.

El suceso ya contaba con un registro previo de violencia doméstica. El herido fue atendido por paramédicos en el lugar y trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada, mientras que la autoridad competente solicitó la intervención de la Fiscalía para determinar el curso de la investigación.