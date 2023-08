Herida abierta: Fabiola Cornejo y Erick Rojo, desaparecieron en Hidalgo hace cuatro años

Herida abierta: Fabiola Cornejo Ruíz y su esposo Erick Ángel Rojo Estrada desaparecieron hace cuatro años en Hidalgo. Era el cumpleaños de Fabiola cuando su familia intentó comunicarse con ella y no tuvieron respuesta.

Lydia Amalia Ruíz, su madre, narró a Fuerza Informativa Azteca cómo fue aquel día: “El 20 de enero la vieron por última vez la persona a dónde iba a encargar a sus niñitos, entonces ella ya se iba a trabajar; pues pasó el día y como ese día justamente es el cumpleaños de mi hija 20 de enero, pues le marcamos. Yo le marqué, le marcaron mis otros hijos, le marco mi nuera, todos le marcaban pero no había contestación”.

Ese día comenzó el calvario para estas familias; se unieron a al dolor de los desaparecidos en México. Las velas del pastel no fueron apagadas por Fabiola, solo se encendieron para las plegarias.

Ambas familias acudieron a levantar la denuncia por la desaparición de Fabiola y Erick. La policía estudió los videos del C4 y ubicaron una imagen del matrimonio en el municipio de Tula. Esa fue la última que tienen de ambos.

En la imagen se observa que desaparecieron rumbo a la carretera de Tepetitlán y a cuatro años nada se sabe de su paradero.

“Le pido a Dios que si mi hijo está vivo que regrese por sus hijos, sus hijos quieren mucho a su papá y su mamá y viceversa; también mi hijo, mi nuera querían mucho a sus hijos y aquí están y los estemos cuidando”, señala Elia Estrada, madre de Erick.

A pesar de que han distribuido las fichas de búsqueda de ambos y compartido en redes sociales, no han tenido ninguna respuesta que los lleve a su paradero.

También se han sumado a marchas de colectivos y recorrido kilómetros con la esperanza de encontrarlos.

“No canso de rezar la verdad no he dejado de pedirle a Dios tanto por ella ella siempre siempre todos los días que no hay día que yo deje de pedir primeramente agradecerle a Dios por la vida porque me da otro día más para vivir pero en realidad es mi prioridad”, dijo entre lágrimas la madre de Fabiola.

Desaparecidos en México ¿Cuántos hay en Hidalgo?

En Hidalgo la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas señala que cada día se reporta la desaparición promedio de dos. Pero la Procuraduría de Justicia de Hidalgo tiene vigentes más de mil carpetas de investigación de personas no localizadas.

Fuerza Informativa Azteca

Actualmente se mantienen activas mas de 480 fichas de búsqueda de personas. Las mujeres jóvenes entre 18 y 30 años, son las principales víctimas, aunque también los hombres jóvenes.

¿Cómo reportar a una persona desaparecida en México?

En caso de que algún familiar esté desaparecido en México es importante dar aviso a las autoridades para iniciar el protocolo de búsqueda. Aquí algunos pasos que deben realizar: