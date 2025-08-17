¿Qué le escribió Melania Trump a Vladímir Putin en una carta?

Melania Trump, esposa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta a Vladímir Putin, presidente de Rusia.

La difusión de este documento se da a conocer en aras de la reunión del mandatario estadunidense y su homólogo ruso en Alaska este viernes.

El encuentro buscó abrir un diálogo sobre la guerra en Ucrania, que inició en febrero de 2022 con la invasión rusa. Aunque estaba previsto que la reunión fuera privada, participaron también el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff, mientras que de Rusia, estuvo el canciller Serguéi Lavrov y el asesor Yuri Ushakov.

¿Qué dice la carta de Melania Trump a Vladímir Putin?

En el documento fechado el 15 de agosto, la primera dama de Estados Unidos pidió al presidente de Rusia trabajar por un mundo digno y con paz para los niños.

“Como padres, es nuestro deber alimentar la esperanza de la próxima generación. Como líderes, la responsabilidad de sostener a nuestros hijos se extiende más allá del confort de unos pocos. Indudablemente, debemos esforzarnos por pintar un mundo lleno de dignidad para todos —para que cada alma despierte a la paz, y para que el futuro esté perfectamente resguardado”, se lee en la carta.

La esposa de Trump le expresó al mandatario ruso que “los descendientes de cada generación comienzan sus vidas con una pureza, una inocencia que trasciende la geografía, el gobierno y la ideología”.

“Niños se ven obligados a llevar una risa silenciosa": Melania Trump

Además, también señaló que “en el mundo actual” hay niños que “se ven obligados a llevar una risa silenciosa, intocada por la oscuridad que los rodea” y el presidente ruso “puede, por sí solo, restaurar su risa melodiosa”.

“Al proteger la inocencia de estos niños, usted hará más que servir solo a Rusia —usted servirá a la humanidad misma. Un acto tan audaz trasciende toda división humana, y usted, Sr. Putin, está capacitado para implementar esta visión con solo un trazo de la pluma hoy”.