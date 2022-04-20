En el Metro de Nueva York encuentran dos cadáveres

La mañana de este miércoles el Metro de Nueva York se vio interrumpido luego que uno de los conductores hallara dos cadáveres entre las vías del convoy, por lo que tuvo que frenar la marcha y llamar a las autoridades.

Los cuerpos, que aún no son identificados, se encontraban en las vías de la Línea 3 del Metro de Nueva York, en la estación Ave Rutland Road, en Brooklyn, alrededor de las 7:00 horas, un horario en el que ese transporte es muy concurrido por los neoyorquinos.

Aunque hasta ahora las autoridades no han podido identificar a los dos muertos en el Metro de Nueva York, consideran que podría tratarse de dos grafiteros que se encontraban en los túneles, ya que ese lugar es recurrente para los artistas urbanos.

A través de su cuenta de Twitter, el Metro de Nueva York, compartió que la policía se encontraba en la zona investigando lo sucedido por lo que había un retraso en el paso de los trenes. Después de algunas horas, cuando lograron retirar los cadáveres de las vías del Metro, reanudaron el servicio en la estación.

We're now running extremely limited ‌3‌ train service between ‌New Lots Av‌ and ‌Crown Hts-Utica Av‌.



‌3‌ trains to Manhattan run on the ‌New Lots Av‌-bound track between ‌New Lots Av‌ and ‌Sutter Av-Rutland Rd‌. — NYCT Subway. Wear a Mask. (@NYCTSubway) April 20, 2022

Segunda tragedia en el Metro de Nueva York

La semana pasada, el Metro de Nueva York también fue escenario de una tragedia, cuando un hombre inició un tiroteo y una explosión dentro de una estación, y dejó 18 personas heridas, 10 de bala y cinco de ellas de gravedad.

El incidente se registró alrededor de las 8:30 de la mañana en la estación de la calle 36 en Sunset Park.

De acuerdo con la versión policía, el sujeto ingresó a uno de los vagones, se puso una máscara antigás y lanzó una granada de humo, posteriormente disparó contra las personas.

En un principio el atacante logró huir del lugar, pero días después fue detenido por las autoridades de Nueva York, y el hombre no se resistió al arresto.

