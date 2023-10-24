AquíEstoyAmá: Migrantes lo intentan una y otra vez, quieren llegar a EU

#AquíEstoyAmá: Difícil travesía la que enfrentan los migrantes desde sus lugares de origen. El sueño de lograr un mejor futuro para sus familias los hace soportar hambre, frío, incomodidades. Pero también todo lo que han visto en el camino, como asaltos y hasta muertes de sus compatriotas, sobre todo en la selva del Darién.

Javier Rodríguez es un migrante de Venezuela quien ha llegado cinco veces a la frontera norte de México; todas esas ocasiones ha sido regresado por Migración a Tabasco. Él no se da por vencido y por sexta ocasión emprende el viaje hacia el norte.

Santos González salió de Honduras con su esposa e hija en busca del sueño americano. Se encuentran varados en Coatzacoalcos, Veracruz ya que se uwdearon sin recursos para continuar avanzando. Asegura que lo poco que consigue es para alimentar a su familia.

En Coatzacoalcos, Veracruz encontramos a los migrantes:

