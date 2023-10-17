AquíEstoyAmá: Migrantes tramitan permiso para llegar a la frontera norte

#AquíEstoyAmá: Continúan llegando a territorio mexicano y no se dan por vencidos. Son cientos de migrantes que luchan por un futuro mejor para sus familias, mismo que aseguran no pueden tener en sus países de origen.

El grupo que entrevistamos esta semana se encuentra en las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Tapachula, Chiapas tramitando con el Instituto Nacional de Migración un permiso que les permita transitar por territorio mexicano y llegar a la frontera norte del país.

A pesar de lo difícil del camino, la espera y la incertidumbre, los mensajes siempre coinciden; buscan dar consuelo a los suyos, a aquellos que dejaron atrás. Frases como “no se preocupen”, “estamos bien”, “ya estamos cerca”, coinde en la mayoría de los migrantes quienes a pesar de no tener dónde dormir o qué comer piensan en esa esperanza de tener una vida mejor.

En Tapachula, Chiapas encontramos a los migrantes:

